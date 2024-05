Meteo, weekend del 2 giugno a rischio pioggia? Ecco la tendenza

Anche il mese di giugno – che darà ufficialmente il via all’estate meteorologica – si aprirà con condizioni meteo instabili, e nel weekend dell’1 e 2 giugno, festa della Repubblica, qualche pioggia potrà ancora coinvolgere in particolare alcuni settori del Centro-Nord.

La tendenza meteo per il weekend dell'1 e 2 giugno

Dopo il passaggio dell’intensa perturbazione che poterà forte maltempo tra domani e venerdì, nella prima parte di sabato 1 giugno le condizioni meteo torneranno stabili in gran parte del paese. Durante il pomeriggio, poi, si profila un aumento dell’instabilità con rovesci e possibili temporali più probabili sul Piemonte, sulle Alpi orientali e localmente anche nell’Emilia occidentale. Soffierà un vento di Maestrale ancora piuttosto vivace sul mare di Sardegna, mentre nel resto del paese i venti saranno in generale deboli. Le temperature caleranno nei valori minimi al Centro-Nord, le massime saranno per lo più in rialzo. Al Sud il clima sarà piuttosto caldo per la stagione, mentre al Centro-Nord le temperature saranno in generale vicine alla norma e localmente anche lievemente al di sotto.

La tendenza meteo per domenica 2 giugno, festa della Repubblica, è ancora piuttosto incerta. Le ultime proiezioni mostrano un nucleo di aria fresca e instabile che probabilmente si posizionerà nei pressi delle regioni centro-settentrionali. Mentre la giornata trascorrerà con tempo ancora stabile sulle Isole e sulle estreme regioni meridionali, locali piogge potranno coinvolgere il nord della Campania, il Lazio e l’Abruzzo. Nel corso del pomeriggio e in serata il rischio di temporali aumenterà su buona parte delle zone interne del Centro Italia e sull’Emilia Romagna; qualche temporale isolato sarà possibile anche in Lombardia e nel Nord-Est, in particolare sui rilievi. I venti saranno generalmente deboli e le temperature caleranno al Centro-Nord.