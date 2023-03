Meteo, weekend del 18 e 19 marzo al via con il sole: da domenica aumentano le nuvole

Nel weekend del 18 e 19 marzo l'alta pressione, pur in indebolimento verso la domenica, riuscirà ancora a impedire l'arrivo di sistemi nuvolosi importanti e con una massa d'aria che tenderà a riscaldare anche grazie a una ventilazione meridionale.

Weekend del 18 e 19 marzo al via con tempo stabile e mite: le previsioni meteo

Sabato 18 sarà un’altra giornata stabile e prevalentemente soleggiata. Un po’ di nuvole alte potranno scorrere in Sardegna e su parte del Centro-Nord, localmente più consistenti con cielo fino a parzialmente nuvoloso nell’isola, in Piemonte e nel settore intorno al Ligure, verso sera anche su Lombardia, Emilia, Umbria e Lazio. Per il resto si tratterà di velature sottili e passeggere.

Temperature per lo più in rialzo e nel complesso miti, fino ai 15-16 gradi al Nord, i 16-18 altrove con punte a sfiorare i 20 gradi nelle Isole. Venti meridionali fino a moderati su Ligure, Tirreno occidentale e Canale di Sicilia, in attenuazione in Sardegna; venti in generale deboli altrove. Mari: fino a mossi Ligure, mari intorno alla Sardegna e Canale di Sicilia; calmi o poco mossi i restanti bacini.

Domenica 19 una nuvolosità più consistente tenderà ad addensarsi tra levante ligure, Toscana, Umbria, Lazio, Appennino centro-settentrionale e Campania, ma con scarso rischio di pioggia. Altrove prevarrà ancora un cielo sereno o poco nuvoloso, con sporadici addensamenti nelle Alpi orientali e nelle Isole. Temperature perlopiù in ulteriore aumento, specie nelle minime. Venti deboli meridionali.

Da lunedì 20 tempo variabile al Centro-Nord

All'inizio della prossima settimana la stabilità anticiclonica resisterà ancora al Sud, mentre al Centro-Nord tenderà ad instaurarsi un flusso più occidentale e umido, con nuvole più diffuse già nella giornata di lunedì 20, e la possibilità martedì 21 di alcune deboli precipitazioni isolate in Liguria e lungo le Alpi, con quota neve elevata, almeno oltre i 2000 metri. Per dettagli e conferme di questa evoluzione, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.