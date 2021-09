Meteo, weekend del 18 e 19 con rischio di nuovi forti temporali

Tra venerdì 17 e il weekend del 18 e 19 settembre persisterà l’instabilità meteo su settori del Centro-Nord, in un contesto ancora estivo dal punto di vista delle temperature.

La giornata di venerdì 17 sarà parzialmente nuvolosa, con piogge e rovesci isolati al mattino tra Liguria di Levante e nord della Toscana, nel Lazio e in Umbria. Nella seconda parte della giornata i fenomeni potranno interessare le regioni del Nord, le zone interne del Centro e il nord della Campania. In serata il peggioramento interesserà anche il resto della Liguria e le regioni dell’alto Tirreno. Le temperature saranno ancora elevate, con clima estivo al Centro-Sud e sulle Isole e afa in Val Padana.

Nel corso del weekend del 18 e 19 settembre il tempo resterà variabile soprattutto sulle regioni settentrionali. Tra la fine di sabato 18 e la giornata di domenica 19 un nucleo di aria fredda e instabile potrebbe attraversare i settori più settentrionali della nostra Penisola, portando rovesci e temporali localmente intensi. Le temperature resteranno in qualche caso al di sopra della norma, in particolare al Sud e in Sicilia.