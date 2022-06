Meteo, weekend del 18-19 giugno con sole e caldo intenso

La giornata di venerdì 17 giugno sarà in gran parte soleggiata e stabile sull’Italia. Tuttavia non mancheranno locali episodi di instabilità. Nelle ore centrali la nuvolosità tenderà infatti ad aumentare sulle zone montuose con lo sviluppo di temporali sui rilievi di Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel resto d’Italia cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti anche leggermente velato dal passaggio di nubi alte e sottili.

Temperature in lieve calo nel Nord-Est, senza variazioni di rilievo altrove; valori massimi pomeridiani fino a 35 gradi in Sardegna, per lo più tra 28 e 32 gradi nel resto d’Italia ma con locali punte di 33-34. Venti deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata lungo i litorali.

Mari calmi o poco mossi.

Il weekend del 18-19 giugno sarà ancora all’insegna dell’alta pressione che ci proteggerà dall’arrivo di perturbazioni. Le temperature rimarranno elevate, in particolare al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna dove si potrebbero toccare punte di 34-35 gradi.

Nella giornata di sabato 18, ai margini dell’anticiclone, sul medio Adriatico e al Sud, dovrebbe affluire aria più fresca proveniente dai Balcani che farà temporaneamente calare le temperature, riportandole su valori più normali per il periodo. Già domenica 19 però su queste regioni il caldo potrebbe tornare a intensificarsi.