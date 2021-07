Meteo, weekend del 17-18 luglio instabile al Centro-sud

Il vortice di bassa pressione, che negli ultimi giorni ha portato forte maltempo sull’Europa Centrale, nel fine settimana insisterà sulla nostra Penisola. Sabato 17 e domenica 18 luglio saranno quindi giornate caratterizzate dall’instabilità, specie al Centro-Sud, con numerosi temporali che si formeranno soprattutto su medio versante adriatico e regioni meridionali. Tra tanti temporali, non si può escludere che se ne formi qualcuno particolarmente intenso, con il rischio quindi di nubifragi e grandinate. Il clima del weekend, anche a causa dell’instabilità, si manterrà piuttosto fresco per il periodo, con temperature in molte zone inferiori alle medie climatiche: in generale le massime non supereranno la soglia dei 30 gradi, con poche punte di 32-33 gradi.

Previsioni meteo per sabato 17 luglio

Sabato bel tempo al Nordovest. Nuvole sul resto d’Italia: rovesci e temporali a macchia di leopardo su Venezie, Bassa Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Sud e Isole. Temperature massime in calo al Sud e medio versante adriatico, in rialzo nel resto d’Italia, comunque in generale al di sotto delle medie stagionali. Ventoso al Centro-Sud e Isole per venti di Maestrale.

Previsioni meteo per domenica 18 luglio

Domenica prevalenza di tempo soleggiato al Nordovest e Sardegna. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e nuvole: rovesci e temporali qua e là su Alpi Orientali, regioni centrali adriatiche e Sud. Temperature massime in crescita e vicine alla norma al Centro-Nord e Sardegna, in diminuzione e inferiori alle medie stagionali invece al Sud. Moderati venti di Maestrale al Centro-Sud e Isole.