Meteo, weekend del 16-17 ottobre stabile e con rialzo termico

Nel fine settimana il vortice di bassa pressione si allontanerà definitivamente verso la Grecia e i freddi venti settentrionali andranno attenuandosi anche al Centro-Sud; della residua instabilità potrà insistere però sabato in Sardegna e domenica tra Calabria e Sicilia, mentre sul resto del Paese avremo tempo stabile e più soleggiato. Nei primi giorni della prossima settimana, il rinforzo dell’alta pressione garantirà condizioni di stabilità atmosferica e temperature più miti, ma potrà favorire anche la formazione delle prime nebbie in Val Padana.

Previsioni meteo per sabato 16 ottobre

Sabato cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e al Centro, con nubi sparse nel pomeriggio su Alpi friulane e tra Marche e Abruzzo; nuvoloso in Molise, gran parte del Sud e delle Isole maggiori, con più spazi di sereno sulle coste campane e lungo il basso versante ionico. Rovesci o brevi temporali possibili fin dal mattino sulla Sardegna; in serata qualche pioggia nel nord della Sicilia.

Temperature minime in lieve rialzo, più marcato in Sardegna; massime anch’esse in aumento ovunque, con valori ancora inferiori alla norma al Sud. Venti moderati di Maestrale al Sud e Isole, più intensi nello Ionio. Mari mossi o molto mossi quelli centro-meridionali.

Previsioni meteo per domenica 17 ottobre

Domenica cielo nuvoloso su regioni meridionali e Sicilia, con rovesci e temporali sulla bassa Calabria e nell’isola; in prevalenza sereno o poco nuvoloso in tutto il resto dell’Italia, a parte locali annuvolamenti pomeridiani su Alpi e Prealpi del Nord-Ovest e lungo l’Appennino centrale.

Temperature senza variazioni di rilievo. Venti deboli e moto ondoso in attenuazione anche al Sud e sui mari intorno alle Isole.