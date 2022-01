Meteo, weekend del 15-16 gennaio senza piogge o nevicate

L’alta pressione nei prossimi giorni consoliderà la sua presa sull’Italia, garantendo per il weekend del 15-16 gennaio assenza di piogge o nevicate. L’aria molto mite associata all’alta pressione farà sentire i suoi effetti soprattutto al Nord, dove le temperature saliranno di nuovo ben oltre la norma nelle zone montuose, mentre nelle ore notturne, sebbene meno intense e meno numerose, si osserveranno ancora delle gelate.

Anomala, dal punto di vista termico, sarà soprattutto la collocazione dello zero termico (cioè la quota alla quale si osserva la temperatura di 0 gradi): nel fine settimana infatti sulle Alpi andrà a posizionarsi intorno ai 3000 metri. Le condizioni di tempo stabile favoriranno anche un nuovo aumento delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici in Pianura Padana. L’alta pressione continuerà ad occupare l’Italia e gran parte dell’Europa anche nella prima parte della prossima settimana.

Le previsioni meteo per sabato 15 gennaio

Bel tempo in gran parte Italia, con cielo in prevalenza sereno e appena il fastidio di qualche nebbia, nelle prime ore del giorno, sulle pianure del Nord.

Temperature in ulteriore aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, ma sempre con qualche gelata mattutina al Nord. Venti da deboli a moderati di Maestrale al Sud e in Sicilia.

Le previsioni meteo per domenica 16 gennaio

Cielo piuttosto grigio, a causa di nebbie insistenti e nubi basse, su Valpadana orientale e Toscana; nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime in calo al Nord ed estremo Sud, con gelate mattutine nelle regioni settentrionali; massime in calo in gran parte d’Italia e in particolare al Nord.