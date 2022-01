Meteo, weekend del 15-16 gennaio con il ritorno dell'alta pressione: le previsioni

Nuova fase stabile in vista con temperature in aumento tra venerdì 14 e il weekend del 15 e 16 gennaio. La tendenza meteo per il fine settimana

11 Gennaio 2022 - ore 11:34 Redatto da Redazione Meteo.it