Meteo, weekend del 13 e 14 maggio di pioggia in molte regioni

Il vortice di bassa pressione lasciato in eredità dalla perturbazione n.3, manterrà diffuse condizioni di instabilità sia nelle prossime ore, sia nei prossimi giorni. In aggiunta, una nuova perturbazione nord atlantica (la n.4 del mese) in discesa verso la Penisola Iberica e l’Algeria, nel fine settimana tenderà a risalire verso le nostre regioni incrementando il maltempo con precipitazioni diffuse e localmente intense.

Il richiamo di aria calda legato a quest’ultima perturbazione, durante il fine settimana determinerà una temporanea impennata delle temperature sulle regioni meridionali, con picchi anche oltre i 25 gradi. Per il resto il clima si manterrà relativamente fresco con valori per lo più sotto la media.

Anche durante la prossima settimana l’alta pressione continuerà a rimanere lontana dall’Italia, motivo per cui il tempo continuerà a rimanere instabile e a tratti perturbato con temperature inferiori alla norma.

Le previsioni meteo per venerdì 12

Cielo per lo più nuvoloso, ma con anche delle schiarite soprattutto al Sud, in Sardegna e temporaneamente anche sulle coste del medio Adriatico. Possibili piogge sparse al Centro-Nord, anche a carattere di rovescio o temporale. Precipitazioni più sporadiche possibili su Campania, Puglia settentrionale e Sicilia. Quota neve intorno ai 2000 metri sulle Alpi.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, senza notevoli variazioni altrove.

Le previsioni meteo per sabato 13

Cielo in prevalenza nuvoloso in tutta Italia. Al mattino possibili piogge o rovesci isolati al Nord, in Toscana, nelle Isole e in Calabria. Nel corso della giornata piogge e temporali in estensione a Lazio, Campania e zone interne del Centro-Sud. In serata possibile coinvolgimento anche delle coste adriatiche del Centro-Sud, mentre migliora al Nord-Est e in Sicilia.

Temperature massime in calo sulla Sardegna, in aumento in Sicilia e leggermente anche al Nord, stazionarie altrove. Ventoso per Scirocco sulle regioni meridionali.