Meteo, Weekend del 13-14 al via con tempo stabile, ma si avvicina una perturbazione

Ci attende un sabato 13 all’insegna del tempo stabile sull’Italia, con la presenza di nebbie mattutine in pianura padana e un po’ di nuvolosità irregolare sulle regioni meridionali e sulle Isole maggiori. Clima freddo a inizio giornata, con gelate diffuse al Nord e in parte anche al Centro. Il freddo si farà sentire anche al Sud, con massime sotto la media e venti di Tramontana localmente ancora moderati.

Domenica 14 invece pressione atmosferica in calo sul Mediterraneo centrale per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione (la n. 4 di gennaio), che determinerà un graduale aumento della nuvolosità, ma con poche e deboli piogge solo sul versante tirrenico. La parte più attiva del fronte attraverserà il Centro-Sud tra la notte e la prima parte della giornata di lunedì.

A seguire un altro veloce fronte perturbato tra lunedì sera e martedì mattina (n.5 del mese) diretto verso il Sud e seguito da un altrettanto rapido miglioramento.

Le temperature, inizialmente su valori in linea con il periodo, da domenica subiranno un rialzo al Centro-Sud dove la prossima settimana si profila piuttosto mite. Al Nord, invece, clima più invernale e con occasione per marginali infiltrazioni dell’aria artica (una di queste tra lunedì sera e martedì) che, nel frattempo si riverserà sull’Europa nord alpina.

Le previsioni meteo per sabato 13 gennaio

Cielo in prevalenza sereno sulle regioni centro-settentrionali, con la presenza di nebbie a banchi sulla valle padana centro-occidentale, ma in dissolvimento nel corso della mattinata. Tra pomeriggio e sera nubi in graduale aumento su Liguria e Toscana. Tempo abbastanza soleggiato al Sud e sulle Isole, ma con qualche annuvolamento sparso a carattere irregolare.

Temperature massime in lieve diminuzione in gran parte del Paese: valori inferiori alle medie al Sud e sulla Sicilia, dove non si andrà oltre i 13-14°C, Venti moderati settentrionali, con mari mossi, su basso Adriatico, Puglia, Ionio, Canale di Sicilia, da ovest intorno alla Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 14

Nubi in aumento, con un cielo in prevalenza nuvoloso, sulle regioni centrali tirreniche, al Sud e sulle Isole: nel corso della giornata locali deboli piogge o pioviggini su estremo levante ligure, Toscana, Lazio, Campania, Calabria tirrenica. Prevalenza di sole sulle aree alpine, all’estremo Nordest e sulle regioni centrali adriatiche, salvo velature. Nel resto del Nord cieli grigi a causa di nebbie o nubi basse, in temporaneo diradamento a metà giornata quando si osserverà qualche ampia schiarita.

Venti occidentali in moderato rinforzo sui mari di ponente e sullo Ionio meridionale, con mari per lo più mossi. Temperature stazionarie o in lieve aumento: all’alba gelate diffuse al Nord e, localmente, nelle aree interne del Centro.