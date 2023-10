Meteo, weekend con massime estive. Autunno assente

Sole, tempo stabile e caldo anomalo: a due settimane dall’inizio ufficiale dell’autunno, l’estate mantiene ancora il pieno controllo della scena meteorologica italiana. Una prima decade di ottobre segnata, dunque, da un’anomalia climatica eccezionale, in qualche caso pure da record, causata dalla persistenza dell’anticiclone nord africano il quale, adesso, torna a gonfiarsi di nuovo verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo centrale, investendo direttamente anche il nostro Paese dove registreremo un ulteriore aumento delle temperature.

In Italia le temperature resteranno oltre la norma sia di giorno che di notte: valori minimi in generale oltre i 15 gradi (a quote di pianura) verso la soglia dei 30-32 gradi quelli massimi, con l’anomalia più marcata al Centro-Nord e sulla Sardegna. Caldo fuori scala anche in montagna, con lo zero termico tra 3800 e 4400 metri. Una situazione, quella appena descritta, che non subirà modifiche sostanziali fin quasi tutta la prossima settimana, salvo un leggero ridimensionamento dei valori verso giovedì sulle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per sabato 7 ottobre

Tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con una prevalenza di cieli sereni. All’alba foschie dense e locali banchi di nebbia in val padana e nelle valli della Toscana. Nel pomeriggio modesti annuvolamenti lungo l’Appennino meridionale e nelle zone interne delle Isole maggiori.

Caldo anomalo, con temperature in aumento al Nord, in lieve flessione al Sud e sulla Sicilia. Massime fino a 29-30 gradi sulle regioni settentrionali, su Toscana, Lazio e Sardegna. Le minime all’alba difficilmente scenderanno sotto i 14-15 gradi. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per domenica 8 ottobre

Tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con una prevalenza di cieli sereni. All’alba foschie dense e locali banchi di nebbia in val padana e nelle valli della Toscana. In serata tendenza a velature sulle regioni settentrionali. Prosegue il caldo anomalo, con temperature in ulteriore lieve aumento al Nord, in crescita anche nel resto del Paese.

Massime diffusamente fino alla soglia dei 30 gradi, ma con picchi localmente oltre su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Le minime all’alba difficilmente scenderanno sotto i 15 gradi. Venti per lo più deboli.