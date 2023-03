Meteo, weekend con clima da primavera inoltrata e qualche pioggia: la tendenza fino al 12 marzo

La settimana proseguirà tra condizioni meteo variabili e l'afflusso di aria eccezionalmente mite, che soprattutto da giovedì spingerà la colonnina di mercurio su valori ben al di sopra della norma in tutta Italia. In generale vivremo un clima da primavera inoltrata, anche se non mancheranno le piogge.

La tendenza meteo per venerdì 10 marzo

Venerdì le correnti nord-occidentali trasporteranno sull’Italia una debole perturbazione che attraverserà velocemente il nostro Paese, facendo sentire i suoi effetti soprattutto al Sud. In particolare, nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno la Campania e la Puglia settentrionale, con possibili temporali, mentre precipitazioni più isolate coinvolgeranno anche il Centro e parte della Sardegna. Nel pomeriggio insisteranno i rovesci in Puglia, in estensione anche alla Calabria e al nord della Sicilia, con precipitazioni residue nell’interno del Centro. A fine giornata pioverà anche sui rilievi della Valle d’Aosta, con neve solo ad alta quota.

Il clima sarà eccezionalmente mite in tutta Italia, con punte massime che localmente potranno superare i 20 gradi e valori in generale tipici della primavera inoltrata. Soffierà un intenso Maestrale sulla Sardegna e sul canale di Sicilia, venti moderati da ovest sulla Calabria.

La tendenza meteo per il weekend

Anche quella di sabato sarà una giornata estremamente mite in tutta l’Italia, con forti venti di Maestrale sulla Sardegna. Il cielo sarà nuvoloso soprattutto sui settori tirrenici della Penisola e nelle aree alpine di confine, con precipitazioni diffuse sulla dorsale settentrionale delle Alpi, in particolare nell’area dell’Ossola e in Val d’Aosta, ma quota neve molto alta, in generale al di sopra dei 2.000 metri. Tempo per lo più stabile nel resto del Paese, con solo qualche goccia di pioggia non esclusa sulla Calabria tirrenica.

Secondo gli ultimi aggiornamenti il caldo anomalo insisterà anche nella giornata di domenica, accompagnato da un tempo prevalentemente soleggiato al Nord-Ovest e in Sardegna mentre nel resto del Paese osserveremo più nuvole. Saranno possibili precipitazioni isolate sull’Appennino centrale e sulle regioni meridionali.