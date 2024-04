Weekend con caldo da inizio estate: torna l'anticiclone, ma per poco. La tendenza meteo dal 12 aprile

Prosegue una fase meteo segnata da sensibili sbalzi, e dopo il calo termico di questi giorni si conferma un nuovo deciso aumento del caldo entro il weekend, destinato probabilmente a durare poco.

La tendenza meteo: tra venerdì e weekend caldo da inizio estate

Per l’ultima parte della settimana si conferma un nuovo consolidamento dell’alta pressione su tutta l’Italia.

Tra venerdì 12 aprile e il weekend, quindi, il tempo tornerà a essere diffusamente stabile e prevalentemente soleggiato. Velature passeggere e variabili potranno al più transitare sulle regioni settentrionali e lambire il Centro; tra la notte di sabato e il primo mattino di domenica banchi di nuvole molto basse o di nebbia potranno formarsi temporaneamente tra l’est della Lombardia, le Venezie e il polesine.

Questa prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi sarà accompagnata anche da un nuovo ed evidente rialzo termico che riporterà le temperature ben oltre la norma con un’anomalia termica anche dell’ordine degli 8-12 gradi sopra le medie stagionali; il clima sarà quindi da inizio estate.

Nuova svolta meteo a inizio settimana, probabile il ritorno di aria fredda

Nel corso della prossima settimana lo scenario meteo potrebbe tornare ad essere più movimentato.

Un primo fronte nuvoloso dovrebbe infatti affacciarsi lunedì 15 aprile sulle regioni settentrionali, con fenomeni per lo più concentrati nel settore alpino. L’evoluzione successiva risulta ancora molto incerta per spingersi nei particolari, ma a iniziare da martedì 16 sembra profilarsi il graduale arrivo di aria più fredda che farà progressivamente calare le temperature verso valori nella norma. Per una conferma di questa tendenza e maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.