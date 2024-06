Meteo, Weekend caldo da Nord a Sud, ma qualcosa sta per cambiare

Nel weekend del 29-30 giugno alta pressione consolidata su gran parte del Centro-Sud, mentre il Nord verrà lambito da una perturbazione (la numero 10 del mese di giugno) con il rischio di forti temporali. In questo sabato le piogge anche intense riguarderanno dal pomeriggio il Nord-Ovest per poi estendersi verso il Nord-Est; anche domenica la situazione al Nord si manterrà instabile, soprattutto sui settori di montagna.

Prevalenza di sole al Centro-Sud e sulle Isole, dove il clima sarà davvero molto caldo, con valori di temperatura prossimi alla soglia dei 40 gradi, specie al Sud e nelle Isole Maggiori (circa 10 gradi in più rispetto al caldo tipico per la fine di giugno).

A inizio della prossima settimana le fresche correnti atlantiche al seguito di una veloce perturbazione in transito da Nord a Sud causeranno un aumento dell’instabilità anche verso le regioni centro-meridionali, con una temporanea attenuazione del caldo in gran parte del Paese.

Le previsioni meteo per sabato 29

Inizialmente tempo bello e soleggiato in tutta Italia, fatta eccezione per il settore alpino occidentale dove ci saranno già le prime piogge. Nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità al Nord e primi temporali su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, in estensione in serata anche a Veneto, Emilia e Trentino Alto Adige; sempre tanto sole al Centro-Sud e Isole.

Apice dell’ondata di caldo afoso: temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, quasi dappertutto comprese fra 29 e 36 gradi con picchi fino a 37-40 gradi al Sud e Isole. Ancora moderato Maestrale in Salento.

Le previsioni meteo per domenica 30

Tempo stabile e soleggiato su gran parte del Centro-Sud, in Sicilia e in Sardegna; schiarite durature anche sull’alto Adriatico. Nuvolosità più diffusa, comunque alternata a schiarite, al Nord, in Liguria e in Toscana. Per quanto riguarda le precipitazioni: al mattino possibili piogge e rovesci in Liguria e Alpi centrali; pomeriggio più diffusamente instabile sul settore alpino, con qualche sconfinamento verso le vicine pianure.

Domenica estremamente calda al Sud e in Sicilia, con punte prossime ai 40 gradi; valori in calo al Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna occidentale. Venti per lo più occidentali in moderato rinforzo.