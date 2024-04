Anticiclone in rinforzo, caldo africano nel weekend! La tendenza meteo dal 4 aprile

Dopo queste festività pasquali segnati dall’instabilità meteo, per la seconda parte della settimana si conferma il rinforzo dell’alta pressione destinata ad accompagnarci almeno fino al weekend tra il 6 e il 7 aprile 2024.

Andiamo quindi incontro a una fase meteo stabile e asciutta: il sole avrà la meglio in gran parte del Paese, alternato a qualche velatura di passaggio e probabili addensamenti nuvolosi che nelle ore pomeridiane tenderanno a svilupparsi a ridosso delle zone montuose.

In questo scenario le temperature, dopo il lieve calo atteso a metà settimana, torneranno a salire tra giovedì e venerdì assestandosi in generale su valori normali per il periodo.

Caldo in aumento nel weekend, la tendenza meteo

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, nel weekend tra il 6 e il 7 aprile dovrebbe consolidarsi con più decisione il caldo anticiclone di matrice nordafricana, accompagnato da un rinforzo dei venti miti di Scirocco.

Il nucleo più caldo della massa d’aria nordafricana dovrebbe coinvolgere i settori più occidentali dell’Europa, portando possibili record in Francia e in Spagna, ma farà sentire i suoi effetti anche in Italia con temperature al di sopra della media soprattutto al Sud e nelle Isole maggiori, dove la colonnina di mercurio potrà spingersi fino intorno ai 30 gradi.

Nelle regioni centrali le temperature massime potranno arrivare fino intorno ai 25 e dovremmo superare i 20 gradi anche al Nord, dove lo zero termico schizzerà probabilmente oltre i 4.000 metri di altitudine.