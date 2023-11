Meteo Weekend, arriva l'Inverno con vento a 100 km/h, freddo e neve: le previsioni

Nel weekend un fronte freddo darà il via ad una fase più invernale, con vento intenso, temperature in sensibile calo e nevicate fino a quote medio-basse

22 Novembre 2023 - ore 11:26 Redatto da Redazione Meteo.it