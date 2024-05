Meteo: weekend con l'anticiclone, settimana prossima torna la pioggia. La tendenza dall'11 maggio

L'anticiclone si sta gradualmente rinforzando verso l'Italia, e nel weekend tra l'11 e il 12 maggio garantirà condizioni meteo stabili praticamente ovunque, con prevalenza di sole e clima molto mite.

Per i giorni successivi, però, si conferma un nuovo cambio di rotta: già da lunedì vedremo arrivare più nuvole insieme a qualche rovescio, mentre tra martedì e mercoledì una perturbazione atlantica porterà piogge più diffuse.

Le previsioni meteo per il weekend dell'11 e 12 maggio

Il sole avrà la meglio praticamente ovunque nella giornata di sabato 11 maggio, quando tuttavia nel pomeriggio qualche rovescio o temporale isolato potrà coinvolgere la Calabria, il sud della Campania e i settori orientali della Sicilia. I venti saranno deboli e il clima primaverile, con valori in generale nella norma o lievemente al di sopra.

Domenica 12 maggio le condizioni meteo saranno stabili, con cielo prevalentemente soleggiato in tutta Italia: farà eccezione qualche annuvolamento significativo a ridosso delle zone montuose del Nord-Ovest e sui rilievi del Centro-Sud nel pomeriggio, ma in generale non si prevedono precipitazioni di rilievo. I venti saranno quasi ovunque deboli e il clima sarà mite, dal sapore tardo primaverile.

La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana

Lunedì 13 maggio il campo di alta pressione sull’Italia inizierà a indebolirsi. Osserveremo quindi un aumento della nuvolosità a partire dal Nord, in particolare sulle Alpi e le Prealpi dove sarà possibile qualche rovescio. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare in tutta Italia e non si esclude qualche rovescio o temporale isolato anche attorno all’Appennino centrale.

I venti saranno ancora deboli, mentre le temperature subiranno un lieve calo al Nord-Ovest e in Sardegna.

La tendenza meteo per le giornate successive mostra poi il probabile arrivo di una perturbazione atlantica, che dalla Francia si avvicinerà alle regioni settentrionali: martedì le prime piogge dovrebbero interessare prevalentemente il Nord-Ovest, mentre venti di Scirocco si intensificheranno sul mare Adriatico e sullo Ionio. Al momento, sembra probabile che mercoledì il sistema perturbato porti piogge più diffuse e localmente intense su tutti i settori più settentrionali del nostro paese.

I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere maggiori dettagli su questa evoluzione e sulla successiva traiettoria della perturbazione.