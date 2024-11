Meteo: weekend con anticiclone e nebbia in pianura, ma arriva anche qualche pioggia. La tendenza da venerdì 8

Anche nei prossimi giorni la scena meteo sarà dominata dall'anticiclone: tra venerdì e il weekend il tempo resterà stabile e asciutto in gran parte d'Italia ma con qualche pioggia in vista per alcune delle nostre regioni.

Atteso anche un lieve calo delle temperature, ma senza irruzioni fredde: dopo giorni di caldo anomalo la colonnina di mercurio si riporterà su valori più vicini alla media stagionale.

La tendenza meteo da venerdì 8 novembre

Gli aggiornamenti meteo per la parte finale della settimana sembrano confermare che tra venerdì 8 e sabato 9 novembre l’alta pressione continuerà ad avere la meglio al Nord e in gran parte della penisola, mentre un po’ di instabilità potrebbe insistere attorno alle Isole maggiori.

Su Sicilia e Sardegna ci attendiamo quindi una nuvolosità irregolare e variabile, associata a possibili locali rovesci: venerdì saranno più probabili lungo le coste tirreniche della Sardegna e nei settori meridionali e occidentali della Sicilia, sabato in Sardegna e nell’estremo ovest della Sicilia. Sul resto d’Italia le condizioni meteo resteranno stabili, con diverse aree prevalentemente soleggiate ma anche zone grigie e nebbiose, specie in Val Padana dove le nebbie potranno risultare più diffuse e localmente persistenti per parte del giorno sotto forma di strati di nuvole basse. Una massa d’aria insolitamente mite per il periodo insisterà sul Centro-Nord, riflettendosi in valori sopra la norma nelle aree soleggiate e temperature più contenute nelle zone interessate dalle nebbie. Venti settentrionali tenderanno a intensificarsi sull’Adriatico e sullo Ionio.

Secondo lo scenario che al momento si profila come più probabile, domenica potremmo assistere a un indebolimento dell’anticiclone in quota che dovrebbe essere gradualmente sostituito da un flusso di correnti nord-orientali pilotato da un vortice, non particolarmente profondo, centrato nel sud della penisola balcanica. Con questo tipo di configurazione, le regioni meridionali potranno quindi essere interessate da una maggiore nuvolosità e da possibili piogge, più probabili in Puglia e nel settore ionico. Nuvole ma scarsi fenomeni potrebbero interessare anche il medio Adriatico, mentre nel resto del Centro e al Nord prevarranno le schiarite, salvo nebbie ancora possibili soprattutto al Nord-Ovest. I venti saranno nord-orientali e convoglieranno aria più fredda con temperature in calo, che anche al Centro-Nord cominceranno quindi a riavvicinarsi alla norma.

Con l’inizio della prossima settimana dovremmo poi registrare un ridimensionamento dell’attuale anomalia termica positiva con temperature quindi più in linea con le medie stagionali. Per conferme di questa tendenza e maggiori dettagli non perdete gli aggiornamenti dei prossimi giorni.