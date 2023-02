Meteo, weekend di Carnevale: insiste l'anticiclone ma aumentano le nuvole dal 19 febbraio. Ecco dove

L'anticiclone insisterà sull'Italia anche nel weekend di Carnevale, tra il 18 e il 19 febbraio, mantenendo condizioni meteo stabili da Nord a Sud, accompagnate da temperature ben al di sopra della norma. L'anomalia sarà particolarmente marcata nelle zone più soleggiate, dove avremo anche 6-7 gradi in più della media, con valori dal sapore primaverile.

Anche l'assenza di precipitazioni significative è destinata a durare per diversi giorni, aggravando ulteriormente la siccità che sta soffocando soprattutto il Nord, anche se da domenica osserveremo un aumento delle nuvole.

Gli aggiornamenti meteo per il weekend di Carnevale

In Liguria, sulle Venezia e sulle regioni tirreniche della penisola, sabato 18 febbraio saranno presenti estesi strati di nubi basse con un cielo fino a localmente molto nuvoloso, soprattutto tra la Liguria di Levante e nord della Toscana dove non si possono escludere isolate e brevi pioviggini, più probabili verso sera. Nel resto del Paese il tempo sarà generalmente soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle ore notturne e del primo mattino foschie dense o locali nebbie sulla val padana orientale.

Temperature oltre la norma, specie nelle aree soleggiate e in particolare sulle aree alpine. Venti molto deboli, salvo moderati rinforzi di libeccio a fine giornata nel Mar ligure.

Domenica 19 febbraio le schiarite saranno più ampie all’estremo Sud, all’estremo Nord-Ovest, nelle Isole maggiori e le coste del medio Adriatico, soprattutto tra Abruzzo e Molise. Nel resto del nostro territorio prevarranno le nuvole, anche molto compatte, accompagnate da piogge molto deboli o pioviggini probabili sulla Liguria di Levante, nell’alta Toscana, il Friuli Venezia Giulia, il basso Lazio e le zone interne della Campania. Al mattino saranno possibili anche delle nebbie tra il Veneto e l’Emilia, che si solleveranno con il passare delle ore.

La massa d’aria sull’Italia resterà piuttosto mite: le temperature minime aumenteranno in gran parte del Paese, mentre i valori massimi potranno calare leggermente nelle zone coperte dalle nuvole. In generale la colonnina di mercurio resterà su valori superiori alla media stagionale.

La tendenza meteo per i giorni successivi

La tendenza meteo per la prossima settimana è al momento piuttosto incerta. Secondo lo scenario più probabile l’alta pressione dovrebbe insistere almeno nei primi giorni, con un clima particolarmente mite e condizioni stabili ovunque.

Sono comunque attese molte nuvole, che tra lunedì e martedì risulteranno più insistenti e compatte al Nord-Est, in Lombardia, in Liguria e nelle regioni tirreniche fino alla Campania, ma non sono previste precipitazioni significative. Nelle ore più fresche saranno probabili anche nebbie nelle pianure di Nord-Est.