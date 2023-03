Verso il weekend torna l'anticiclone: la tendenza meteo da venerdì 17 marzo

Dopo la diffusa instabilità meteo provocata in queste ore da una perturbazione atlantica che sta attraversando l'Italia, per la parte finale della settimana si profila una situazione più tranquilla.

L'alta pressione si estenderà infatti sul nostro Paese a partire da giovedì 16 marzo, consolidandosi con più decisione nella giornata di venerdì quando osserveremo anche un rialzo delle temperature piuttosto sensibile. Secondo gli ultimi aggiornamenti le condizioni meteo dovrebbero essere stabili anche nel weekend del 18 e 19 marzo, quando probabilmente l'anticiclone risulterà più debole ma riuscirà comunque a evitare l'arrivo di nuovi sistemi perturbati.

La tendenza meteo per la fine della settimana

Venerdì 17 marzo il promontorio di alta pressione risulterà ben consolidato sull'Italia e determinerà condizioni meteo stabili in tutte le nostre regioni, con cielo sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud. Dopo l'afflusso di aria fredda atteso tra mercoledì e giovedì, venerdì sull'Italia soffieranno venti più miti meridionali che riporteranno aria calda sul Paese. Di conseguenza le temperature massime saranno in rialzo, in modo sensibile soprattutto sulle Alpi e nelle regioni centrali. All'inizio della giornata i venti saranno ancora tesi, da Nord, sui mari meridionali, in indebolimento nelle ore successive quando ruoteranno dai quadranti meridionali. Si rinforzeranno gradualmente venti di Scirocco sul Canale di Sardegna.

Durante il weekend del 18 e 19 marzo l’alta pressione si indebolirà leggermente, ma continuerà a impedire l’arrivo di perturbazioni dall’Atlantico garantendo condizioni meteo in generale stabili. Osserveremo tuttavia qualche modesto annuvolamento sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna, anche se senza precipitazioni di rilievo, mentre al Sud il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Le temperature saranno in ulteriore aumento e i venti per lo più deboli.