Meteo: weekend al via con temporali su parte del Nord e caldo estivo al Sud

L’attuale fase di instabilità al Centro-Nord proseguirà anche oggi, sabato 16 settembre, quando un’altra perturbazione proveniente dalla Spagna (la n.3 di settembre) raggiungerà e attraverserà le regioni centro-settentrionali portando altre piogge o temporali per lo più concentrati tra il Nord-Ovest, l’Emilia e parte del Centro. Pressione ancora relativamente alta e maggiore stabilità invece all’estremo Sud. Domenica 17 il rialzo della pressione atmosferica anche al Centro-Nord favorirà una giornata per lo più stabile e abbastanza soleggiata un po’ dappertutto.

Le temperature faranno registrare valori nella norma o al di sopra, in modo particolare nelle regioni meridionali e nelle due isole maggiori, specie sulla Sardegna dove per effetto dello Scirocco nell’ovest dell’isola si toccheranno punte anche superiori ai 35 gradi.

Per il Nord la stabilità sarà solo temporanea: infatti già lunedì 18 la coda di un’altra perturbazione (n.4 del mese) attraverserà le regioni settentrionali. Più a Sud l’alta pressione manterrà condizioni stabili con un rialzo delle temperature sul medio Adriatico e sulle regioni meridionali.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 16 settembre

Cielo per lo più coperto al Nord-Ovest con piogge sparse e rischio rovesci o temporali tra Liguria e sudovest della Lombardia. Irregolarmente nuvoloso anche su Nord-Est, Centro e Sardegna con tempo instabile associato a rovesci o temporali su Emilia, Toscana, Umbria ed Appennino centrale. Giornata più stabile e soleggiata al Sud e Sicilia.

Temperature in calo sull’estremo Nord-Ovest, senza grandi variazioni altrove con punte fino ai 31-33 gradi al Sud e Isole. Venti fino a moderati di Scirocco nel Canale di Sicilia, intorno alla Sardegna, sul Tirreno settentrionale e nel Mar Ligure con mari fino a mossi; venti deboli altrove.

Le previsioni meteo per domenica 17 settembre

Ancora cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Sud e nelle Isole. Tempo in miglioramento anche al Centro-Nord. Ovunque asciutto, senza piogge e con una nuvolosità sparsa in graduale attenuazione, un po’ più insistente su parte del Nord.

Temperature in diffuso rialzo, con massime per lo più oltre la norma e con punte intorno ai 35 gradi sull’ovest della Sardegna per effetto di venti di Scirocco. Venti fino a moderati su Ligure, Sardegna, Trapanese e Salento dove i mari saranno mossi.