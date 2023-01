Meteo: weekend al via con poche piogge. Svolta invernale da domenica 13 gennaio

La debole perturbazione n.4, nel suo spostamento verso sud-est, interesserà nella giornata di oggi, sabato 14 gennaio, il Sud e la Sicilia e inizialmente anche il medio Adriatico, ma con tendenza ad allontanarsi già in serata. Domenica 15 una seconda perturbazione (la n.5 del mese) si avvicinerà al Nord causando un peggioramento più evidente a fine giornata quando le piogge interesseranno molte zone del Nord e gradualmente anche le regioni del versante tirrenico. Durante questa fase le temperature resteranno in generale leggermente sopra la media, con valori notturni difficilmente sottozero alle basse quote.

La prima parte della prossima settimana si prospetta piuttosto movimentata, con nuovi impulsi perturbati atlantici in arrivo sull’Italia, accompagnati da piogge, nevicate a quote relativamente basse al Nord, forti venti e mari fino ad agitati. I dettagli, tuttavia, sono ancora da definire. L’aria più fredda in arrivo al Nord determinerà qui un calo termico con valori che torneranno più in linea con la norma, mentre al Sud e su parte del Centro resteranno ancora sopra la media. Successivamente, nella seconda parte della settimana, sembra probabile l’irruzione di aria artica nel Mediterraneo e sull’Italia con conseguente generale crollo termico e condizioni meteo decisamente invernali.

Le previsioni meteo per sabato 14 gennaio

Nuvolosità irregolare su medio Adriatico, Sud e Isole, con isolate piogge o rovesci su Puglia, Calabria, Messinese e, al mattino, anche lungo le coste molisane. Nuvoloso anche sulle zone alpine di confine ma senza fenomeni di rilievo. Nel resto del Paese maggiori schiarite con velature in transito. Al mattino nebbie in pianura padana centrale e valli del Centro più probabili tra Toscana e Umbria.

Temperature minime in calo al Nord, in rialzo al Sud; massime senza grandi variazioni. Ventoso per Maestrale sul medio Adriatico, al Sud e sulle isole maggiori. Molto mossi il Mare e Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia, poco mossi o localmente mossi gli altri.

Le previsioni meteo per domenica 15 gennaio

Cielo da nuvoloso a coperto su gran parte del Centro-Nord, in Campania e in Sardegna, maggiori schiarite nel resto del Sud e in Sicilia. Fino al pomeriggio poche piogge, per lo più su Levante ligure, alta Toscana, Venezia Giulia, Lazio e nord-ovest Sardegna, e nevicate oltre 1000-1400 metri sulle Alpi occidentali. Alla sera precipitazioni in estensione a tutto il Nord-Est, Lombardia orientale, tutta la Toscana e basso Tirreno orientale.

Temperature minime in rialzo al Nord, in calo al Sud; massime in leggera diminuzione al Nord e in Sicilia, in rialzo al Centro e in Sardegna. Venti di Libeccio in rinforzo al Centro-Sud e sui mari settentrionali.