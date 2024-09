Meteo: Weekend al via con il sole, ma da domenica 8 torna la pioggia

Le condizioni meteo del weekend saranno influenzate dall'arrivo di una nuova perturbazione, che da domenica 8 riporterà piogge e temporali in molte regioni.

Il fine settimana avrà inizio con una giornata di sabato 7 di tempo tranquillo favorito dal temporaneo rinforzo dell’alta pressione. Molte le schiarite su gran parte dell’Italia con qualche annuvolamento in più su Alpi, Prealpi, vicine fasce pedemontane e soprattutto tra Calabria e Sicilia dove nelle zone interne sarà possibile anche qualche breve pioggia.

Le temperature saranno in ulteriore rialzo al Centro-Nord e in Sardegna con massime in generale comprese quasi ovunque tra 27 e 33 gradi; punte più elevate, anche sopra i 35 gradi, saranno possibili nelle Isole, specie nell’ovest della Sardegna per venti orientali anche moderati che interesseranno l’isola.

Meteo Weekend: da domenica 8 nuove piogge e temporali

Nel corso di domenica 8 l’anticiclone tornerà a indebolirsi con l’arrivo da ovest di una nuova perturbazione le cui piogge, anche localmente intense e a carattere di rovescio o temporale, raggiungeranno in giornata soprattutto il Nord-Ovest e il settore intorno al Ligure. Entro sera fenomeni in propagazione fino al Nord-Est, alla Sardegna, all’Umbria e al Lazio. Le temperature saranno in calo nelle aree via via interessate dal maltempo mentre lievi aumenti favoriti dai venti meridionali saranno possibili sul basso Tirreno.

Nella giornata di lunedì 9 il fronte perturbato raggiungerà anche il resto del Centro-Sud con molti episodi di instabilità e rischio quindi di rovesci o temporali. Al Nord fenomeni significativi potranno insistere soprattutto tra la Lombardia e il Nord-Est ma con possibile instabilità serale anche al Nord-Ovest. Temperature in lieve rialzo al Nordovest, in calo diffuso a anche sensibile al Nordest e al Centro-Sud, ad eccezione delle coste del medio e basso Adriatico. Sarà anche una giornata piuttosto ventosa.

Martedì 10 nei pressi dell’Italia dovrebbe insistere una circolazione depressionaria anche se con effetti più localizzati e molta variabilità. Nei giorni successivi potrebbero poi insistere correnti occidentali ondulate favorevoli quindi a insistenti condizioni di variabilità e a temperature nella norma o anche leggermente sotto le medie stagionali.

Per conferme e maggiori dettagli di tutta questa tendenza andranno seguiti gli aggiornamenti dei prossimi giorni (alto grado di incertezza).