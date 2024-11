Meteo, weekend di sole. Attenzione alla nebbia in pianura

L’impulso di aria fredda associato alla perturbazione numero 3 abbandonerà le estreme regioni meridionali nelle prime ore di sabato. Alle sue spalle l’intensa corrente settentrionale tenderà progressivamente ad attenuarsi, mentre si completerà il calo temporaneo e lieve delle temperature anche sulla Sicilia. Alle sue spalle rapida rimonta dell’alta pressione: la settimana, infatti, si chiuderà con tempo prevalentemente stabile e soleggiato su quasi tutto il nostro Paese, favorevole al ritorno delle nebbie, all’alba, sulla valle padana, ma anche ad estese brinate.

L’evoluzione del tempo per la prossima settimana, per quanto ancora molto incerta, conferma ad oggi l’avvento di una fase meteorologica decisamente più movimentata e turbolenta sul Mediterraneo centrale dove potrebbero transitare ben 3 perturbazioni atlantiche. La prima di queste (la n.4 del mese), poco attiva, tra lunedì e martedì, le successive (n.5 e n.6) tra mercoledì e venerdì, ben più incisive, associate a masse d’aria fredda, che darebbero il via alla prima irruzione di aria artica della stagione, con obiettivo principale il Nord Italia.

A medio e lungo termine, dunque, ci attendono condizioni meteorologiche avverse e di stampo più invernale: venti fino a burrascosi, mari fino a molto agitati, piogge localmente abbondanti, un crollo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali, ma soprattutto l’arrivo di copiose nevicate nelle Alpi anche sotto i 1000 metri.

Le previsioni meteo per sabato 16

Sulla maggior parte delle regioni prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Attenzione alle nebbie che si ripresenteranno diffuse soprattutto in Pianura Padana tra la tarda notte e il mattino, in successivo dissolvimento. Da segnalare solo qualche annuvolamento residuo al Sud e sulla Sicilia e la tendenza ad un aumento delle nubi basse, dal pomeriggio, sulla Liguria.

Temperature minime in calo su regioni meridionali e Isole, valori all’alba intorno allo zero al Nord. Massime per lo più in lieve rialzo, poco oltre 20 gradi in Sardegna. Venti settentrionali in progressiva attenuazione. Mari: mossi quelli del Sud, fino a molto mosso lo Ionio.

Le previsioni meteo per domenica 17

Tendenza ad un irregolare aumento della nuvolosità, nel corso della giornata, su Liguria, regioni centrali, Campania, Calabria tirrenica e Sardegna, con locali piogge tra estremo levante ligure e alta Toscana. Nel resto del Paese cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Di notte e al mattino foschie dense e nebbie, a tratti anche fitte, sulla valle padana, il cui sollevamento porterà alla formazione di strati bassi sull’Emilia Romagna.

Temperature intorno allo zero all’alba al Nord e nelle zone interne del Centro. Massime in aumento al Sud e sulle Isole, punte oltre 20 gradi su Sardegna e Sicilia. Venti di Libeccio in rinforzo tra il mar Ligure e l’alto Tirreno.