Meteo, weekend a due facce: sabato 25 anticiclone, domenica al via un colpo di coda dell'inverno

Domani la situazione meteo resterà nel complesso tranquilla, con l’alta pressione ancora protagonista: splenderà quindi il sole in gran parte d’Italia, con temperature ben al di sopra della norma, tipiche della primavera inoltrata. Per domenica 26 marzo è però atteso l’arrivo di una perturbazione che, seguita da fredde correnti di origine artica, causerà un deciso cambiamento delle condizioni meteo.

Già domenica infatti tornerà la pioggia al Nord, dove è atteso anche un primo calo delle temperature, poi lunedì il maltempo si sposterà con decisione al Centro-Sud, mentre le temperature caleranno in gran parte del Paese. Martedì il maltempo insisterà invece soprattutto al Sud e Medio Adriatico, mentre gran parte d’Italia sarà interessata da un ulteriore sensibile calo termico che spingerà le temperature su valori praticamente invernali.

Le previsioni meteo per sabato 25 marzo

Domani cielo nuvoloso e piogge in Friuli e Venezia Giulia, con qualche nevicata in montagna oltre 1.500 metri. Alternanza tra sole e nuvole su resto del Nord-Est, regioni tirreniche ed estremo Sud, comunque senza piogge; in prevalenza sereno altrove.

Temperature massime in rialzo al Nord, in diminuzione in Sardegna, senza grandi variazioni altrove: valori comunque ancora diffusamente oltre la norma. Ventoso per venti di Maestrale sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per domenica 26 marzo

Domenica nuvole su gran parte d’Italia, ma alternate a sprazzi di tempo soleggiato, specie al Sud.

Piogge sparse, specie al pomeriggio, su gran parte del Nord, in estensione alla fine del giorno anche alle regioni del versante tirrenico; nevicate sulle Alpi al di sopra di 1.400-1.600 metri.

Temperature massime in diminuzione al Nord, con poche variazioni altrove.