Meteo weekend: 3 e 4 febbraio con sole e temperature primaverili

Fino ai primi giorni della prossima settimana le condizioni meteo sull’Italia non subiranno variazioni rilevanti: il tempo resterà stabile e asciutto per la persistenza di una robusta area di alta pressione che terrà lontane le perturbazioni favorendo nel contempo la formazione di estesi banchi di nebbia e nubi basse.

In queste condizioni la qualità dell’aria non potrà che restare pessima se non addirittura peggiorare soprattutto in pianura Padana e in corrispondenza delle grandi città del Centro-Sud. L’alta pressione continuerà ad essere accompagnata da una massa d’aria mite che contribuirà a mantenere le temperature in gran parte sopra la media, con possibili punte da inizio primavera, mentre lo zero termico sulle Alpi tornerà a spingersi oltre i 3000 metri fino a raggiungere i 3500-3600 metri sul settore alpino occidentale.

In base agli ultimi aggiornamenti modellistici, la situazione potrebbe cambiare sensibilmente nella seconda parte della prossima settimana, con la ritirata dell’alta pressione e l’innesco di correnti occidentali atlantiche che riporteranno le piogge e le nevicate in montagna, ma senza grandi scossoni riguardo le temperature che resteranno ben oltre la media soprattutto nei versanti orientali del Paese.

Le previsioni meteo per sabato 3

Cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte del Paese, salvo la presenza di nebbie sulla pianura Padana centro-orientale, in sollevamento nel corso della mattinata e con tendenza a riformarsi in serata. Fra pomeriggio e sera nubi in aumento sulla Liguria.

Temperature massime per lo più in aumento, con valori oltre la norma eccetto nelle aree più nebbiose della Valpadana e zero termico in risalita oltre i 3500 metri sulle Alpi occidentali. Un po’ ventoso per venti settentrionali all’estremo Sud, Libeccio in leggero rinforzo sul Mar Ligure.

Le previsioni meteo per domenica 4

Insistono condizioni di stabilità con ampie zone soleggiate, a parte delle velature in transito e un po’ di nuvole su Liguria, alta Toscana e nel basso Tirreno. Da segnalare anche la presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi in pianura Padana e nelle valli fra Toscana e Umbria, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno e in nuova formazione dalla sera.

Temperature minime in generale rialzo, massime in leggero calo al Nord-Ovest, in aumento al Sud e in Sicilia; valori sempre miti per il periodo. Venti fino a moderati occidentali sulle isole maggiori; debole ventilazione altrove.