Meteo, nell'ultimo weekend di febbraio arriva aria più fresca

Anticiclone protagonista anche nel fine settimana, con condizioni meteo stabili e clima mite, ma l'anomalia termica sarà meno marcata per l'afflusso di aria più fresca

Un vasto e potente anticiclone domina la scena sull'Italia e su buona parte dell'Europa, garantendo condizioni meteo stabili con tempo soleggiato e un clima eccezionalmente mite. Anche se stiamo per assistere a una leggera attenuazione del caldo, le temperature resteranno oltre la norma anche all'inizio di marzo.

L'alta pressione cederà parzialmente nel corso del weekend del 27 e 28 febbraio, quando consentirà il transito di correnti più fresche che determineranno un lieve calo delle temperature che interesserà soprattutto al Nord e lungo il versante adriatico della Penisola. I valori, comunque, resteranno ovunque al di sopra delle medie stagionali.

Le condizioni meteo non sono destinate a peggiorare: in diverse zone assisteremo infatti a un aumento delle nuvole che tuttavia non sarà accompagnato da piogge significative.

La tendenza meteo per l'ultimo weekend di febbraio

Sabato 27 febbraio le condizioni meteo saranno stabili ovunque, con sole protagonista in buona parte dell'Italia. All'inizio della giornata un po' di nubi basse e nebbie potranno svilupparsi sulla Pianura Padana centro-orientale e lungo le coste dell’alto Adriatico; banchi di nebbia saranno possibili anche lungo le valli di Toscana, Umbria e Lazio, in Campania, Salento e Sardegna. Qualche nuvola potrà interessare anche le coste del medio e basso Tirreno.

Le temperature massime saranno ovunque al di sopra della media stagionale, ma faranno registrare una lieve flessione in buona parte delle nostre regioni, con l'eccezione delle Isole maggiori. I venti saranno deboli, con rinforzi di Bora sull’alto Adriatico, di Maestrale sul medio-basso Adriatico, che risulterà localmente mosso dal pomeriggio.

Anche la giornata di domenica 28 febbraio trascorrerà con prevalenza di bel tempo: si segnala solo una modesta nuvolosità tra le pianure del Nord e la fascia prealpina, nelle aree interne adriatiche, all’estremo Sud, sulla Sicilia e nell’est della Sardegna.

Le temperature massime perderanno alcuni gradi al Nord e sul versante adriatico (dove si avranno anche 5-7 gradi in meno rispetto a sabato), ma resteranno ovunque al di sopra della norma: sul versante tirrenico e sulle Isole maggiori si potranno ancora raggiungere valori fino a 19-20 gradi. Da segnalare, infine, un rinforzo dei venti da nord e nord-est in Liguria e su buona parte del Centro-Sud, in particolare tra il basso Adriatico e lo Ionio: qui i mari diverranno mossi o molto mossi.