Meteo, weekend del 25 aprile con poca pioggia: ecco dove. Caldo al Sud

Sabato 23 aprile tende temporaneamente a rinforzarsi un'area di alta pressione al Centro-Sud associata anche ad aria più mite che favorirà un rialzo termico. Al Nord-Ovest perturbazione in lento avvicinamento con effetti che, tra la fine del giorno e domenica 24 aprile, coinvolgeranno anche il resto del Nord, parte del Centro e marginalmente la Sardegna. Nel dettaglio, la giornata di sabato vedrà una prevalenza di sole sulle regioni dell'alto Adriatico, nel settore peninsulare e nelle Isole maggiori. Al Nord prevarranno invece le nuvole, anche compatte sulle regioni nord occidentali. Per quanto riguarda le precipitazioni: al mattino deboli piogge, perlopiù a carattere isolato, su Alpi centro-occidentali, alto Piemonte e centro ovest della Liguria. Nella seconda parte del giorno si avranno piogge anche moderate sui settori alpini del Piemonte con limite della neve intorno ai 2000 metri; le piogge saranno possibili anche nelle restanti pianure piemontesi, Lombardia occidentale e Alpi orientali. In serata fenomeni più diffusi in Lombardia e possibili rovesci o temporali su Valle d’Aosta, alto Piemonte, Liguria e Toscana.

Temperature: minime in calo su alto Adriatico, Centro-Sud e Sicilia; massime quasi ovunque in aumento, eccetto all’estremo Nord-Ovest per effetto di miti venti meridionali in intensificazione. Soffierà uno Scirocco anche teso sul Ligure e sul Tirreno occidentale con punte prossime ai 25 gradi sulla Sicilia occidentale. Mari: poco mosso l’Adriatico, in prevalenza mossi gli altri mari, fino a molto mossi il Ligure, i mari intorno alla Sardegna ed alla Sicilia occidentale.

Domenica 24 aprile condizioni di instabilità al Nord e clima caldo al Sud: da lunedì 25 aprile tempo in miglioramento anche sulle regioni centro settentrionali

Domenica 24 aprile sarà contrassegnata da una prevalenza di nuvole, seppure variabili, al Centro-Nord con condizioni di instabilità. Nell'arco della giornata alcune precipitazioni, anche a carattere di locali rovesci o temporali, saranno più probabili tra la Lombardia e il Nord-Est, specie tra la fascia prealpina e le pianure adiacenti e tra Levante Ligure, alta Toscana e zone interne appenniniche, qui con fenomeni soprattutto mattutini. Temperature massime in calo al Centro-Nord e in Sardegna per effetto di venti di Libeccio più freschi che soffieranno anche moderati o tesi. Tempo invece prevalentemente soleggiato al Sud e in Sicilia con temperature in ulteriore aumento tra la Puglia, la Calabria e il settore ionico.

Lunedì 25 aprile dovremmo avere un tempo nel complesso migliore anche al Centro-Nord con qualche parziale schiarita in più e locali episodi di instabilità perlopiù concentrati nelle zone montuose. Anche le temperature guadagneranno qualche grado, specie in pianura e nel settore ligure. I venti saranno in attenuazione con un residuo Libeccio moderato tra il Ligure e l'alto Tirreno. Seguite gli aggiornamenti per una conferma dell'evoluzione appena descritta per il fine settimana festivo.