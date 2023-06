Meteo weekend: ancora molti temporali, aumenta anche l'afa. La tendenza dal 9 giugno

L’alta pressione resterà lontana dall’Italia anche nella parte finale della settimana, segnata da una prosecuzione della fase meteo instabile che sta caratterizzando il tempo del nostro Paese ormai dall’inizio di maggio.

Pur trattandosi di una tendenza con uno scarso grado di attendibilità in termini di localizzazione di fenomeni, quello che possiamo certamente dire è che, nei prossimi giorni, vi sarà occasione per altre precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale (purtroppo in qualche caso anche intensi, con il rischio di grandinate, colpi di vento e nubifragi).

La tendenza meteo per venerdì e il weekend

Nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 giugno i fenomeni - più probabili nelle ore pomeridiane - dovrebbero limitarsi essenzialmente alle zone montuose del Nord, alle zone interne e montuose della Penisola e delle Isole maggiori, con occasionale interessamento della pianura piemontese e delle coste adriatiche.

Domenica, invece, secondo gli ultimi dati a nostra disposizione, rovesci e temporali al Nord potrebbero risultare più diffusi e frequenti, coinvolgendo anche la valle padana, a partire da quella occidentale. Una fase di marcata instabilità che, all’inizio della prossima settimana, potrebbe coinvolgere anche il Centro-Sud. In generale, la prospettiva a lungo termine è per una seconda decade di giugno ancora molto movimentata e a tratti piovosa.

Dal punto di vista termico, le temperature nei prossimi giorni tenderanno a salire: il clima sarà estivo, con un caldo non eccessivo, ma spesso afoso e con il termometro in qualche caso vicino ai 30 gradi.