Meteo, vortice instabile sull'Italia: giovedì 11 piogge insistenti al Nord-Est

La perturbazione n.3, dopo aver portato ancora piogge al Nord-Est, tenderà si allontanerà verso i Balcani lasciando, tuttavia, in eredità un vortice di bassa pressione che manterrà diffuse condizioni di instabilità con piogge e temporali sia nelle prossime ore, che nei prossimi giorni.

In aggiunta, una nuova perturbazione nord atlantica (la n.4 del mese), attualmente posizionata sulle Isole Britanniche, raggiungerà rapidamente la Penisola Iberica e l’Algeria per poi risalire verso le nostre regioni incrementando il maltempo con precipitazioni diffuse e localmente intense, specie al Centro-Nord.

Il richiamo di aria calda legato a quest’ultima perturbazione, durante il fine settimana determinerà una temporanea impennata delle temperature sulle regioni meridionali, specialmente sulla Sicilia. Per il resto il clima si manterrà relativamente fresco con valori per lo più sotto la media.

Anche durante la prossima settimana l’alta pressione continuerà a rimanere lontana dall’Italia, motivo per cui il tempo continuerà a rimanere instabile e a tratti perturbato con temperature inferiori alla norma.

Le previsioni meteo per giovedì 11

Molte nuvole con piogge insistenti al Nord-Est. Nuvolosità irregolare nel resto del Paese, alternata anche a delle schiarite più ampie e persistenti sulle Isole. Nel corso della giornata sviluppo di rovesci e temporali isolati al Nord-Ovest, Appennino settentrionale e zone interne e adriatiche del Centro-Sud.

Quota neve intorno a 1700-2000 metri sulle Alpi orientali, più elevata a ovest. Temperature massime in rialzo, tranne al Nord-Est e in Sardegna. Un po’ ventoso.

Le previsioni meteo per venerdì 12

Cielo per lo più nuvoloso, ma con anche delle schiarite soprattutto al Sud e in Sardegna. Piogge sparse al Centro-Nord, anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto sulla pianura padana, in Liguria e nelle zone interne del Centro. Precipitazioni più sporadiche possibili su Campania, Gargano e Sicilia meridionale.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in rialzo al Nord-Est, quasi stazionarie altrove. Ancora un po’ ventilato.