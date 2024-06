Meteo, vortice instabile spegne il grande caldo: domenica 23 rischio temporali intensi

Una nuova perturbazione (numero 9 di giugno) è in transito sull’Italia ed è la causa di un sensibile aumento dell’instabilità al Centro-Nord. Il suo arrivo, inoltre, sta dando origine a un vortice depressionario che insisterà sul nostro Paese anche nei prossimi giorni, favorendo la formazione di numerosi temporali soprattutto al Centro-Nord.

Con la nuova fase di tempo instabile tornerà anche il pericolo di fenomeni meteo estremi: fra tanti temporali è infatti probabile che se ne formino alcuni particolarmente intensi, potenzialmente capaci di portare nubifragi e forti grandinate.

Nel frattempo, grazie alle correnti relativamente più fresche che la accompagnano, la perturbazione ha anche il merito di spazzare via il caldo intenso dall’Italia: sentiremo un brusco crollo delle temperature, che torneranno quasi dappertutto su valori normali per il periodo o leggermente inferiori alla media.

Nella prima parte della prossima settimana l’alta pressione si terrà lontana dall’Italia: ci attendono quindi tempo instabile e temperature vicine alla norma.

Le previsioni meteo per domenica 23

Cielo molto nuvoloso o coperto al Nord, con rovesci e temporali sparsi che risulteranno più numerosi e intensi tra Liguria, Lombardia, Basso Piemonte, Veneto ed Emilia Occidentale; ai margini le coste venete e la Venezia Giulia con qualche schiarita e basso rischio di pioggia.

Rovesci fin dal mattino in Toscana e progressivo aumento dell’instabilità sulle altre regioni centrali; nel pomeriggio rischio di rovesci e temporali su Toscana, Umbria, Marche, Appennino Abruzzese e Molisano. In prevalenza soleggiato al Sud e in Sicilia.

Temperature massime in sensibile diminuzione, per lo più comprese fra 22 e 27 gradi al Nord, fra 25 e 32 gradi al Centro-Sud e Isole, con qualche punta residua fino a 34-35 gradi solo in Puglia e Sicilia. Venti di Maestrale in rinforzo al Centro-sud, Tramontana in Liguria, Bora sull’alto Adriatico.

Le previsioni meteo per lunedì 24

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Sud. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: sviluppo di rovesci e temporali sparsi al Centro-Nord e in Sardegna, con fenomeni più diffusi nel pomeriggio.

Temperature massime in rialzo al Nord e Toscana, in ulteriore leggero calo nel medio e basso versante adriatico: valori quasi dappertutto vicini alla norma.