Meteo, Vigilia e Natale con freddo e neve: ecco dove

La tendenza meteo per la Vigilia di Natale vede ancora condizioni di maltempo su alcuni settori. Nel dettaglio martedì 24 dicembre (Vigilia) tempo prevalentemente soleggiato al Nord con venti di Foehn nelle vallate alpine. Molte nubi sulle regioni del versante adriatico e sulla Sicilia settentrionale con precipitazioni sparse che saranno nevose fino a 500-600 metri sull’Appennino centro-meridionale. Sui rilievi della Sicilia settentrionale neve fino ai 1000 metri circa. Sarà una giornata ventosa su gran parte del Centro-sud e sulle Isole per venti settentrionali. Temperature sotto le medie sul versante adriatico e al Sud.

Tendenza meteo: Natale freddo con valori sotto la media al Centro-sud

Nella giornata di Natale correnti relativamente fredde provenienti dai Balcani continueranno ad investire le regioni centrali adriatiche. Il Sud e la Sicilia portando nevicate diffuse sui settori appenninici (al di sopra di 600-800 metri) deboli piogge lungo le coste di marche, Abruzzo e Puglia. Ulteriori precipitazioni sulla Sicilia settentrionale e sulla bassa Calabria e localmente anche in Calabria, nevose sopra 600-900 metri.



Temperature in rialzo al Nord, in particolare nelle Alpi occidentale dove risulteranno sensibilmente superiori alla media. Venti settentrionali ancora piuttosto forti al Sud, in Sicilia e sull’Adriatico centrale con mareggiate sulle coste esposte.