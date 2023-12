Meteo, Vigilia e Natale con l'anticiclone: quando torna il freddo? Le previsioni

L'alta pressione continua a dominare la scena meteo in queste feste di Natale. Tra la Vigilia e il giorno di Santo Stefano terrà quindi lontane dall'Italia sia le perturbazioni sia le correnti gelide di origine polare: questo significa che non ci saranno piogge, non ci saranno nevicate e le temperature rimarranno ben al di sopra della norma, mentre qualche fastidio arriverà dalle nebbie, che in alcune zone del Nord potrebbero insistere anche nelle ore centrali del giorno.

Un cambiamento dello scenario meteo sembra probabile prima del Capodanno 2024, e in particolare tra venerdì 29 e sabato 30, con l’arrivo sull’Italia di una perturbazione capace di riportare piogge diffuse, calo delle temperature e nevicate in montagna.

Le previsioni meteo per la Vigilia di Natale 2023

24 dicembre con un po’ di nuvolosità su Liguria, regioni tirreniche e Isole Maggiori, comunque in generale senza piogge; in prevalenza bello e soleggiato altrove. Al mattino qualche nebbia sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro.

Temperature massime in leggero calo in gran parte d’Italia, ma sempre ovunque al di sopra dei valori medi stagionali.

Venti intensi di Maestrale sulle Isole Maggiori; moderata ventilazione su Alpi Occidentali e vicine aree di pianura. Molto mossi o agitati il Mare di Sardegna e i Canali di Sardegna e Sicilia.

Le previsioni meteo per il giorno di Natale 2023

Nel giorno di Natale foschie e strati di nubi basse diventano più diffuse sulle pianure del Nord e lungo le coste venete ed emiliano-romagnole, in Umbria, Toscana, Lazio, e Campania, e nel levante Ligure, solo in parziale sollevamento nelle ore centrali del giorno, con possibili nebbie anche fitte in pianura padana. Tempo soleggiato su Alpi, Prealpi, regioni centrali adriatiche, Puglia e zone ioniche. Temperature in ulteriore calo al Nord, più lieve al Centro. Venti deboli, con moderati rinforzi di Maestrale in Sicilia.