Meteo, verso un Halloween con caldo anomalo: la tendenza per la prossima settimana

All’inizio della prossima settimana (quella che ci porterà verso Halloween) il vortice centrato tra la Spagna e il Marocco, che nel week-end coinvolgerà in modo insistente le nostre regioni più occidentali, tenderà allontanarsi verso ovest. Lunedì 28 ottobre fino al mattino saranno possibili le ultime piogge tra la Sardegna, il settore intorno al Ligure e l’Emilia, in esaurimento già nel corso del pomeriggio. La tendenza è quindi per un miglioramento con nuvole in attenuazione e presenza di qualche schiarita anche ampia fin dal mattino nelle Alpi centro-occidentali, sul medio Adriatico, nel Lazio, al Sud e in Sicilia. Venti fino a moderati di Scirocco potranno ancora insistere nelle Isole maggiori. Le temperature saranno per lo più in lieve calo nelle minime e in leggero rialzo nelle massime sulle Alpi, al Nordovest e in Sardegna.

Tendenza meteo Halloween: clima molto mite sull'Italia



In generale prosegue un quadro mite per la stagione con valori diurni per lo più tra i 17 e punte intorno ai 25 nelle Isole. Questa situazione di mitezza sembra destinata a durare per gran parte della settimana, favorita dal rinforzo di una vasta area di alta pressione che si estenderà dal medio Atlantico fino all’Europa centrale e sud-orientale.

Tra martedì e giovedì avremo quindi una situazione di stabilità anticiclonica e temperature oltre la norma. Il tempo sarà ovunque asciutto e saranno molte le aree soleggiate. Un po’ di nuvole innocue e variabili potranno sempre sfilare in prossimità delle Isole e l’atmosfera statica farà progressivamente aumentare il rischio di nebbie o strati di nubi basse in formazione nelle valli e conche del Centronord. In particolare nel settore centrale della Val Padana potremo avere situazioni di cielo localmente grigio anche nelle ore centrali del giorno.

Secondo le ultime proiezioni l’area anticiclonica tra la fine di venerdì e il fine settimana dovrebbe sfaldarsi lasciando il campo a un’onda di bassa pressione in arrivo da ovest. La perturbazione associata tra sabato e domenica dovrebbe attraversare tutta l’Italia con una nuova fase piovosa e un afflusso di aria più fresca che entro l’inizio della settimana successiva dovrebbe far calare le temperature verso valori più normali per l’inizio di novembre.

Per conferme di questa evoluzione e maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.