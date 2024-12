Meteo: verso l'Immacolata tra piogge e brevi tregue. Nel weekend forti venti

Nella giornata di giovedì 5 dicembre un’area di bassa pressione si intensifica sui Mediterraneo meridionale, mentre sul Nord Italia osserveremo un temporaneo rialzo della pressione. Sarà una giornata a tratti ventosa sulle regioni centro meridionali e sulle Isole, con temperature in leggero calo. Al mattino piogge sparse saranno più probabili in Puglia, sul Molise e in Calabria. In seguito i fenomeni si concentreranno sulla Puglia centro meridionale e sul nord della Calabria; deboli piogge isolate sul settore tirrenico della Sicilia.

Nella giornata di venerdì 6 dovremmo assistere a un miglioramento del tempo sulle regioni peninsulari e in Sicilia. Nubi in aumento invece sulla Liguria e sulla Sardegna occidentale con deboli piogge o pioviggini. Nubi dense nelle aree alpine, in particolare in prossimità dei confini settentrionali, dove nevicherà sopra 1000 m circa. Forte Maestrale sul mare e sul canale di Sardegna.

Nel fine settimana dell'Immacolata piogge e forti venti: la tendenza meteo

Nel fine settimana dell'Immacolata, stando agli ultimi aggiornamenti, un'intensa perturbazione dovrebbe raggiungere l'Italia. Nella prima parte di sabato 7 dicembre, in particolare nelle ore centrali, si delineerà una breve fase di tempo più stabile in tutto il Paese. Alla fine del giorno, tuttavia, sopraggiungerà un intenso fronte freddo proveniente dall’Europa settentrionale, con la prospettiva di un sensibile rinforzo dei venti già nella notte tra sabato e domenica 8 dicembre, in particolare sul Centro-Sud del Paese.

Il veloce passaggio perturbato darà probabilmente origine a una breve fase con precipitazioni nella notte tra sabato e domenica su parte del Centro Nord; in seguito anche sulle regioni centro-meridionali. La tendenza appena descritta necessita di ulteriori verifiche, vi invitiamo dunque a seguire i prossimi aggiornamenti.