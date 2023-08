Meteo, prima di Ferragosto l'estate torna ad alzare la voce: la tendenza dall'8 agosto

Stando agli ultimi aggiornamenti meteo, da martedì 8 agosto si confermerebbe l’inizio di una fase più stabile e calda, con un campo di pressione alta e livellata nell’area mediterranea e sull’Italia.

La tendenza meteo verso Ferragosto

Le attuali proiezioni meteo a lunga scadenza, che andranno ovviamente confermate nei prossimi aggiornamenti, mostrerebbero una fase anticiclonica piuttosto duratura che insisterebbe non solo nel resto della settimana ma anche nei giorni intorno al Ferragosto. Ne conseguirà un susseguirsi di giornate prevalentemente stabili e soleggiate in gran parte dell’Italia.

Solo tra giovedì 10 e venerdì 11 agosto, un piccolo disturbo in transito in quota potrebbe determinare qualche temporaneo passaggio nuvoloso a iniziare dal Nord-Ovest con qualche rovescio possibile nel pomeriggio di giovedì a ridosso delle Alpi occidentali; per il resto si tratterà solo di nuvole innocue e passeggere. Nel weekend prima di Ferragosto, poi, potrebbe aumentare l’instabilità meteo lungo le Alpi e sull’Appennino settentrionale.

Dal punto di vista termico il rialzo della pressione andrà di pari passo con quello delle temperature per il graduale afflusso di aria più calda che a iniziare in particolare da giovedì riporterà i valori sopra le medie stagionali. Dopo l’attuale rinfrescata si aprirebbe quindi una nuova fase calda che non dovrebbe comunque sconfinare verso livelli estremi.

Per una conferma di questa tendenza seguite i prossimi aggiornamenti.