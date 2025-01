Meteo: vento forte e rischio nubifragi, arriva un nuovo ciclone! Le previsioni dal 16 gennaio

La tregua dal maltempo per il Centro-Sud si conferma decisamente breve: un nuovo intenso vortice ciclonico si sta avvicinando dal Nord Africa (perturbazione numero 6 del mese), accompagnato da correnti più miti. Dopo un primo peggioramento visibile già da oggi, tra venerdì e il fine settimana piogge intense e temporali investiranno l’estremo Sud e le Isole maggiori, con possibili criticità per i notevoli accumuli di precipitazione previsti, insieme a venti molto forti anche stavolta soprattutto al Centro-Sud. Il tempo sarà più stabile e soleggiato al Nord, ma a tratti ventoso in particolare in Appennino e in Liguria. Le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare, portandosi su valori vicini alla norma da Nord a Sud nel fine settimana.

Le previsioni meteo per giovedì 16 gennaio

Graduale peggioramento in Sicilia, Sardegna e Calabria, con piogge e rovesci e quota neve in rialzo; deboli nevicate fino al mattino sull’Appennino marchigiano e romagnolo intorno ai 500 metri. Nuvolosità anche nel resto del Sud e regioni centrali adriatiche, più irregolare in Emilia e Piemonte; in prevalenza soleggiato nel resto del Nord, poche nuvole nelle regioni centrali tirreniche.

Temperature minime in aumento al Centro-Nord e Sardegna; massime in lieve calo al Nord-Ovest, in contenuto aumento altrove. Venti moderati o forti di Tramontana sul ligure, di Bora su alto Adriatico ed Emilia Romagna, orientali al Centro e Sardegna. Ventoso sullo Ionio.

Le previsioni meteo per venerdì 17 gennaio

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, in Toscana, Umbria e Lazio; da nuvoloso a coperto altrove, con maltempo anche forte in Calabria, Sicilia e Sardegna, dove le piogge e i rovesci potranno essere intensi e continui, con notevoli accumuli di pioggia e rischio di nubifragi soprattutto nei settori orientali delle Isole e nella Calabria ionica. Possibili forti temporali in Sicilia e nel Reggino; qualche pioggia si spingerà anche in Basilicata.

Temperature in aumento nei valori minimi, per lo più stazionarie le massime. Venti molto forti sul Ligure e al Centro-Sud; raffiche fino a 100 km/h sulle Isole e sui mari circostanti. Mari molto mossi o agitati, tranne l’Adriatico e l’alto Ionio; rischio di mareggiate nelle coste esposte.