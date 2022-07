Meteo: venerdì 8 luglio caldo in attenuazione, vento fino a 60/70 km/h e temporali

Caldo africano agli sgoccioli: stiamo per lasciarci definitivamente alle spalle l’estenuante e intensa ondata di calore che da settimane stringe in una morsa rovente l’Italia. A guidare la rifrescata sarà una perturbazione atlantica a carattere di fronte freddo (la n.3 di luglio), che correrà lungo la Penisola accompagnata da un’intensa e fresca ventilazione settentrionale, da un notevole aumento del moto ondoso, ma soprattutto da un brusco e sensibile calo delle temperature, con perdite fino a 8-12 gradi rispetto ai valori bollenti di inizio settimana.

Il passaggio del fronte, inoltre, determinerà una fase di marcata instabilità atmosferica: attenzione perché al Centro-Sud i temporali potranno essere localmente violenti, associati a grandine e raffiche di vento. Il fine settimana si conferma nuovamente stabile e soleggiato in tutto il Paese, inizialmente ancora molto ventoso al Centro-Sud e con un caldo sopportabile, senza afa: anzi, lungo il versante adriatico, le temperature faranno registrare valori temporaneamente sotto la media.

Le previsioni meteo per venerdì 8 luglio

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord, su Toscana, Umbria, Lazio, coste campane, Sardegna, est e sud della Sicilia; da metà giornata tendenza ad ampie schiarite sul medio Adriatico, con le ultime precipitazioni, in mattinata, su Abruzzo e Molise. Cielo molto nuvoloso e tempo molto instabile nel resto del Sud e della Sicilia, dove saranno frequenti piogge e temporali, localmente anche intensi. Fenomeni in esaurimento tra sera e notte.

Temperature in sensibile calo in Emilia Romagna, al Centro-Sud e sulle Isole. Nelle aree più calde il termometro non andrà oltre i 31-32 gradi, mentre lungo l’Adriatico si resterà sotto i 26-27 °C. Venti settentrionali da moderati a forti al Centro-Sud, localmente molto forti, con raffiche fino a 60-70 Km/h. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 9 luglio

Tempo in netto miglioramento su Abruzzo, Molise e al Sud, con una nuvolosità molto irregolare, in diradamento col passar delle ore. Per il resto, tempo generalmente soleggiato, salvo qualche banco nuvoloso a bassa quota sulla Liguria, la tendenza a velature, dal pomeriggio, sulle regioni settentrionali e modesti cumuli in sviluppo nel settore alpino.

Temperature: in ulteriore calo le minime, massime senza grandi variazioni. Valori non oltre i 26-27 gradi lungo l’Adriatico, fino a 30-32 gradi su estremo Nordovest, Toscana e Isole. Venti: da moderati a forti settentrionali al Centrosud, con raffiche fino a 60-70 km/h al Meridione dove i mari resteranno molto mossi.