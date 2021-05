Meteo, venerdì 7 maggio variabile ma nel weekend sole protagonista

Prosegue la fase meteo variabile sull’Italia. In queste ore e venerdì 7 maggio la perturbazione numero 5 del mese, in movimento sull’Europa Centrale, con la sua coda lambisce le nostre regioni settentrionali, e nel frattempo un’altra perturbazione (numero 6 del mese), in risalita dal Nord Africa, interessa le nostre estreme regioni meridionali. In entrambi i casi non saranno peggioramenti intensi, soprattutto quello al Sud con poche deboli piogge possibili tra Sicilia e Calabria; la perturbazione in transito al Nord porterà qualche fenomeno in più che coinvolgerà più direttamente le aree alpine, l’estremo Nord-Est e il levante ligure.



Nel fine settimana, invece, si conferma una rimonta più decisa dell’alta pressione di matrice africana verso il Mediterraneo Centrale, e di conseguenza condizioni meteo più stabili e soleggiate in tutta Italia con temperature ovunque in crescita. A inizio settimana potrebbe tornare il maltempo al Nord per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica.

Previsioni meteo per venerdì 7 maggio

Venerdì cielo nuvoloso e piogge sparse sulle Venezie. Alternanza tra sole e nuvole su resto del Nord, Toscana, Umbria, Marche, Calabria e Sicilia, con isolati piovaschi su Appennino Tosco-Emiliano e Messinese; in prevalenza bello altrove. Temperature massime quasi dappertutto in leggera crescita.

Previsioni meteo per sabato 8 maggio

Sabato le condizioni meteo saranno stabili praticamente in tutto il Paese. Al mattino potremo osservare qualche nuvola in più in Piemonte, in Emilia e sul versante adriatico del Centro, ma senza piogge di rilievo. Nel corso della giornata il sole avrà la meglio anche in Piemonte, mentre la nuvolosità sarà in aumento nelle zone interne del Centro-Sud.



Le temperature aumenteranno leggermente in Sardegna e sul versante tirrenico del Centro, mentre caleranno lievemente in Pianura Padana e lungo l'Adriatico.