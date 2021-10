Meteo, venerdì 29 ancora piogge intense tra Calabria e Sicilia

Nella parte finale della settimana le condizioni meteo resteranno in parte influenzate dall’intenso vortice di bassa pressione che, anche nella giornata di venerdì 29 porterà piogge e temporali tra Sicilia orientale e Calabria ionica. Sul resto del Sud Italia il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con nubi più compatte sull’Appennino e in Salento. Al Centro-Nord sarà una giornata soleggiata, con qualche nube in più sul versante adriatico del Centro. Qualche nube attesa anche in Sardegna, ma senza piogge di rilievo. Sarà ancora una giornata ventosa all’estremo Sud, con raffiche anche forti in Calabria e Sicilia e rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

Nel corso del weekend del 30 e 31 ottobre il vortice tenderà ad indebolirsi, concedendo finalmente una tregua sulle estreme regioni meridionali. Sabato 30 il vortice allenterà la presa, portando le ultime piogge residue sempre su Sicilia orientale e Calabria ionica e anche i venti tenderanno a diminuire. allo stesso tempo però una perturbazione atlantica si avvicinerà al Centro-Nord e alla Sardegna, provocando sabato 30 un aumento della nuvolosità e domenica 31 qualche pioggia su Nord-Ovest, Toscana e Sardegna. Il clima resterà autunnale, con temperature che nel weekend tenderanno ad aumentare oltre la norma al Centro-Sud.