Meteo, venerdì 28 luglio temperature in aumento. Instabile sulle Alpi

Archiviata definitivamente l’ondata di calore infernale e da record al Centro-Sud, adesso beneficiamo tutti di una tregua, con un quadro termico estivo, dunque normale per il periodo. Una “rinfrescata” destinata a durare poco: l’alta pressione in rimonta proprio in queste ore sul Mediterraneo centrale, è sempre di matrice nord-africana, dunque associata ad una massa d’aria sub-tropicale in risalita verso la Penisola e le Isole dove, tra venerdì 28 luglio e lunedì 31, assisteremo ad una nuova intensificazione del caldo e dove dominerà la stabilità atmosferica.

Dobbiamo però sottolineare che il caldo non sarà estremo e che, nella peggiore delle ipotesi, nel fine settimana si sfioreranno i 40 gradi solo su Sardegna e Sicilia. Discorso diverso per il Nord dove l’alta pressione tenderà invece ad indebolirsi, le temperature risaliranno ma si accentuerà soprattutto l’afa: venerdì aumenterà l’instabilità nel settore alpino mentre tra sabato 29 e domenica 30 il rischio temporali coinvolgerà nuovamente la Pianura Padana e l’alto Adriatico, attraversate dalla coda di una perturbazione atlantica (la n.3 di luglio) in transito Oltralpe.

Le previsioni meteo per venerdì 28 luglio

Sull’insieme del Paese tempo nel complesso buono e abbastanza soleggiato ma con alcuni annuvolamenti passeggeri, prima al Centro-Nord e sulla Sardegna, nella seconda parte della giornata anche al Sud peninsulare, con un cielo tra il poco e il parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme in sviluppo attorno ai rilievi alpini, associata a locali rovesci o brevi temporali.

Temperature in generale aumento: massime pomeridiane per lo più tra 29 e 34 gradi, ma con punte fino a 35-37 gradi su Sardegna e Sicilia. Venti di Scirocco in moderato rinforzo nei Canali di Sicilia e di Sardegna, con mari tendenti a mossi; venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.

Le previsioni meteo per sabato 29 luglio

Sull’Emilia Romagna e al Centro-Sud tempo in prevalenza soleggiato, salvo nubi modeste e passeggere sulla Toscana e scarsi cumuli ad evoluzione diurna in Appennino. Nuvolosità variabile sin dal mattino nel resto del Nord: dal pomeriggio primi rovesci o temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi e pianura piemontese occidentale. In serata tendenza a un peggioramento, con focolai temporaleschi in formazione sulla Lombardia e al Nord-Est, localmente intensi.

Temperature massime in ulteriore aumento sulle regioni peninsulari e sulle Isole dove si supereranno i 35 gradi, fino a sfiorare i 40 su Sardegna e Sicilia. Clima afoso al Nord. Venti deboli con mari calmi o poco mossi.