Meteo: venerdì 24 maggio ancora piogge al Nord. Sabato 25 anche al Sud

L’instabilità atmosferica continua a riguardare l’Italia e nei prossimi giorni coinvolgerà non solo il Nord Italia - dove soltanto domenica 26 maggio si avrà un miglioramento accompagnato da un rialzo termico -, ma anche il Centro-Sud. Nelle prossime ore di questo giovedì 23 maggio proseguirà, dal Nord-Ovest verso il Nord-Est, il transito della perturbazione numero 10 di maggio, che dietro di sé lascerà una residua instabilità anche venerdì 24 e sabato 25. Un altro sistema nuvoloso (perturbazione nr. 11) andrà a interessare da venerdì sera le Isole maggiori e successivamente il Centro-Sud, dove è sono previste condizioni di instabilità nel corso di tutto il fine settimana.

Per l’inizio della prossima settimana si prospetterebbe poi una lenta tendenza all’aumento della pressione, associata però ancora a correnti nord-occidentali leggermente instabili. Aspettiamoci dunque ancora un po’ di nuvolosità e qualche pioggia o rovescio, ma con una progressiva attenuazione del maltempo. Dal punto di vista termico la settimana proseguire con una tendenza al rialzo, non marcato ma graduale, con temperature vicine alla norma climatica. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda ai prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per venerdì 24 maggio

Condizioni di instabilità al Nord, dove la nuvolosità sarà irregolare ma diffusa; piogge e isolati temporali più probabili da metà giornata fin verso le ore serali. Tempo stabile sul resto dell’Italia, con nubi in aumento in Sardegna e nelle zone interne del Centro-Sud, con qualche pioggia sulla Sardegna meridionale.

In serata nubi più compatte sulle Isole e qualche pioggia in Sicilia. Temperature in rialzo al Nord, stazionarie altrove. Venti in generale deboli, con possibili raffiche nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per sabato 25 maggio

Giornata più diffusamente instabile, questa volta con possibili fenomeni da Nord a Sud. In mattinata piogge sparse con possibili temporali sul Nord, isolatamente su Toscana e Sicilia orientale; da metà giornata sviluppo di temporali lungo tutta la penisola, specialmente sui settori interni e isolatamente sulle Isole Maggiori. Non mancheranno comunque schiarite, seppur parziali, lungo le coste; altrove il cielo si manterrà in generale nuvoloso.

Temperature senza grandi variazioni, con valori massimi per lo più tra i 20 e i 27 gradi. Venti in prevalenza deboli, ma attenzione alle raffiche durante i temporali.