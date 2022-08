Meteo: venerdì 2 settembre veloce tregua. Intenso maltempo nel weekend

Venerdì 2 settembre l'instabilità si attenuerà in gran parte d'Italia e questa tregua consentirà un miglioramento con delle schiarite specialmente nelle regioni centrali tirreniche e in Sicilia.

Il rischio di rovesci e temporali rimane invece nei settori alpini, con qualche locale sconfinamento sulla pianura piemontese e nel Ponente Ligure. Rovesci isolati anche su Appennino settentrionale, alta Toscana e in Salento. Temperature massime in rialzo in Emilia Romagna e nelle regioni centrali grazie al temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Nel weekend di sabato 3 e domenica 4 settembre nuovo peggioramento del tempo con risalita di aria calda al Centro-Sud: la tendenza meteo

Nel corso della giornata di sabato 3 settembre l'arrivo di una nuova perturbazione a carattere di fronte freddo porterà un nuovo peggioramento con rovesci e temporali principalmente su Alpi, Nord-Ovest, Emilia Romagna, regioni centrali tirreniche e zone interne del Centro; maggiori schiarite resisteranno invece al Sud e in Sicilia. I fenomeni potrebbero risultare anche di forte intensità con rischio di nubifragi e forti raffiche di vento.

Domenica 4, secondo le attuali proiezioni, l'instabilità con rovesci e temporali dovrebbe persistere in parte del Nord-Est, su Toscana, Lazio e Campania con la possibilità di precipitazioni più diffuse nel resto del Centro-Nord nella prima parte della giornata.

Nel weekend questo flusso perturbato sarà accompagnato da una risalita di aria calda verso le regioni centro meridionali dove, nonostante le condizioni di instabilità, le temperature massime potrebbero arrivare e di nuovo superare i 30 gradi con locali punte anche oltre i 35 gradi nelle Isole. La tendenza appena descritta presenza ancora margini di incertezza: vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per maggiori dettagli.