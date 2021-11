Meteo, venerdì 19 novembre torna il sole quasi ovunque con rischio nebbia

Stiamo per lasciarci alle spalle la recente ondata di maltempo, che ha investito più pesantemente le Isole maggiori: la circolazione ciclonica responsabile, dopo aver attraversato quest’oggi le regioni meridionali, nelle prossime ore si allontanerà definitivamente verso la Grecia, consentendo un generale miglioramento. Nell’ultima parte della settimana si conferma l’espansione fin verso la nostra Penisola del campo di alta pressione attualmente centrato tra il vicino Atlantico e la Francia, i cui massimi tra venerdì e sabato si porteranno sopra la regione alpina.



Questa breve parentesi di stabilità atmosferica, però, favorirà il ritorno delle nebbie sulla valle padana, mentre l’aria calda al suo interno spingerà lo zero termico al di sopra dei 3000 metri. Una fase di calma meteorologica destinata a durare poco: i primi segnali di cedimento dell’alta pressione arriveranno già domenica, per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione (n.6), la cui parte attiva è attesa nella giornata di lunedì.

Previsioni meteo per venerdì 19 novembre

Venerdì nebbie anche fitte e nubi basse al mattino sulla valle padana centro-occidentale, solo in parziale diradamento o sollevamento nel pomeriggio e di nuovo in formazione nella notte. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Nord, al Centro, su Campania e Sardegna, salvo una residua nuvolosità al mattino tra Abruzzo e Molise. Nuvolosità irregolare nel resto del Sud e in Sicilia, ma senza precipitazioni di rilievo e con un ulteriore miglioramento in serata.



Temperature: massime senza grandi variazioni, con valori ancora leggermente superiori alla norma. Venti settentrionali, moderati o tesi su Adriatico centro-meridionale, Puglia, Basilicata e mar Ionio, con raffiche fino a 40-50 Km/h e mari prospicienti ancora mossi o localmente molto mossi.

Previsioni meteo per sabato 20 novembre

Sabato su quasi tutte le regioni tempo stabile e soleggiato, con una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Modesti annuvolamenti si osserveranno su Liguria, Puglia, Calabria meridionale, Sicilia e Sardegna. In val padana e lungo le coste dell’alto Adriatico presenza di nebbie anche fitte di notte e al mattino, destinate in parte a persistere come strati bassi anche nelle ore centrali della giornata.



Temperature: massime in calo nelle aree nebbiose del Nord, stazionarie altrove e ancora miti per il periodo, con punte intorno ai 20 gradi sulle regioni tirreniche, al Sud e sulle Isole. Venti: moderati o tesi settentrionali su Puglia, Canale d’Otranto e mar Ionio.