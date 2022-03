Meteo, venerdì 18 marzo piogge nelle Isole e al Sud. Aria fredda in arrivo

L’indebolimento dell’area di alta pressione presente sull’Italia sta favorendo un ulteriore avanzata della perturbazione n.4 di marzo che tra venerdì 18 marzo e sabato 19 porterà piogge nelle Isole e in alcune zone del Sud. L’arrivo di questa perturbazione sarà anche accompagnato da un’intensificazione dei venti orientali che, dal fine settimana, torneranno a spingere aria fredda dai Balcani verso la nostra penisola con conseguente nuovo calo delle temperature fino a livelli diffusamente sotto la media. Questa nuova fase più da fine inverno che da inizio primavera, dovrebbe continuare anche durante la prima metà della prossima settimana, ma con le correnti fredde maggiormente orientate verso il Centro-Sud.

Seguirà un rinforzo dell’alta pressione accompagnata da aria più mite che determinerà un generale rialzo termico fino a valori più in linea con il periodo in un contesto di stabilità atmosferica. Ancora una volta le simulazioni modellistiche non lasciano intravedere condizioni propizie per precipitazioni rilevanti, specie al Nord dove la siccità non potrà far altro che aggravarsi.

Le previsioni meteo per venerdì 18 marzo

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulle Alpi, al Nord-Ovest, al Sud e sulle Isole. Maggiori schiarite altrove, ma in un contesto di spiccata variabilità, con una nuvolosità molto irregolare. Piogge sparse sin dal mattino su Sardegna e Calabria, specie nei settori orientali; in mattinata residue piogge anche sulla Sicilia ionica. Dal pomeriggio piogge in estensione a Basilicata e Campania. Al Nord, nel corso della giornata, possibilità di alcune deboli precipitazioni a ridosso delle Alpi centrali e occidentali, lungo le vicine aree pedemontane del Piemonte e della Lombardia e in Alto Adige, nevose sopra i 1600-1800 metri circa.

Temperature massime per lo più in lieve calo ma con valori ancora spesso superiori alla norma, per lo più compresi fra i 12 e i 17 gradi. Venti in prevalenza orientali, da moderati a localmente tesi su alto Adriatico, mari e regioni centro-meridionali, fino a forti attorno alle Isole e in particolare sulla Sicilia. Tramontana da moderata a tesa sulla Liguria. Mari: fino ad agitati il Canale di Sicilia ed il basso Ionio; mossi o molto mossi gli altri bacini, fino a poco mosso l’Adriatico settentrionale e il Ligure sotto costa.

Le previsioni meteo per sabato 19 marzo

Maltempo in Sardegna, con piogge più insistenti sulla parte orientale. Prevalenza di nuvole anche al Sud e in Sicilia, con isolate precipitazioni, specie al mattino, nell’est della Sicilia, in Calabria e nell’Appennino meridionale, con quota neve tra 1200 e 1400 metri. Da poco a parzialmente nuvoloso nel resto del Paese, con più nubi sulle Alpi centro-orientali, dove saranno possibili delle deboli nevicate dai 1500 metri circa.

Temperature in calo, più marcato nei valori minimi al Nord; massime in diminuzione soprattutto sul versante adriatico, al Sud e in Sicilia. Giornata ventosa per forti venti orientali sulle Isole, sul mar Tirreno centro-meridionale e al sui bacini meridionali; deboli o moderati altrove. Mari: molto mossi o agitati i bacini attorno alle Isole e lo Ionio meridionale, anche molto agitato il canale di Sicilia; mossi o molto mossi i restanti bacini.