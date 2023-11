Meteo venerdì 17: vento fino a 80-90 km/h e poche piogge. Aria fredda in arrivo!

Una debole perturbazione atlantica, la numero 9 di novembre, in queste ore attraversa rapidamente le regioni centro-meridionali, ma con scarsi effetti in termini di fenomeni: più probabili a fine giornata sulle regioni del Sud, le ultime ad essere abbandonate dal sistema nuvoloso nelle prime ore di sabato 18 novembre.

Più rilevante, invece, il discorso temperature e venti che nelle prossime ore si rinforzeranno sensibilmente, con raffiche di burrasca (fino a 80-90 Km/h) e mari fino a localmente agitati.

Nel frattempo, l’aria più fredda che segue il fronte causerà un calo delle temperature, più evidente nella giornata di sabato sulle regioni adriatiche e meridionali dove si porteranno temporaneamente anche al di sotto della norma. Seguirà, nel weekend, un rapido miglioramento del tempo, che ci accompagnerà fino all’inizio della prossima settimana. Le temperature saranno altalenanti: dopo questo imminente raffreddamento, di nuovo un rialzo a patire da domenica 19 e poi una diminuzione tra martedì 21 e mercoledì 22, quando dovremo fare i conti con una generale fase di maltempo, associata ad una più intensa perturbazione nord atlantica (la n.10 del mese).

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 17 novembre

Prevalenza di sole al Nord, a eccezione di un po’ di nubi e qualche residua nevicata oltre i 1000-1200 metri sulle zone alpine di confine e qualche nebbia in dissolvimento tra Veneto e Friuli. Nel pomeriggio rasserena anche su Toscana, Lazio e nord delle Marche. Nuvole sparse sul resto d’Italia: nel corso del giorno qualche debole pioggia, per lo più a carattere isolato, nelle zone interne del Centro, su Campania, Calabria tirrenica e nord della Puglia. In serata locali piogge su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.

Temperature massime in lieve aumento sulle pianure del Nord, settori adriatico e ionico; senza grandi variazioni altrove. Giornata molto ventosa con venti localmente burrascosi e raffiche fino a 80-90 km/h. Mari: poco mosso l’alto Adriatico e lo Ionio sotto costa alla Sicilia; mossi o molto mossi i restanti bacini, localmente agitati quelli di ponente.

Le previsioni meteo per sabato 18 novembre

Ultime locali piogge, prima dell’alba, tra Calabria meridionale e nord della Sicilia, ma con tendenza ad un rapido miglioramento. Per il resto tempo generalmente soleggiato, con prevalenza di cieli sereni. Da segnalare un po' di nuvole sparse su Sardegna, nord e ovest della Sicilia e lungo la barriera alpina, ma senza fenomeni di rilievo, salvo qualche fiocco di neve nei settori alto atesini di confine.

Temperature in diminuzione ovunque, più sensibile sul medio-basso Adriatico e sulla Basilicata dove il clima più freddo sarà accentuato da una tesa ventilazione settentrionale, con raffiche di burrasca tra Puglia, Adriatico meridionale e Ionio dove i mari saranno agitati.