Meteo, venerdì 17 settembre ancora maltempo al Nord-Est e al Centro

Sulle regioni centro-settentrionali si sono fatte strada correnti instabili che ci faranno compagnia per alcuni giorni. Nell’ambito di questo flusso, si muove una perturbazione (la n.3) che nelle prossime ore tenderà ad allontanarsi verso i Balcani causando però ancora un po’ di maltempo soprattutto al Nord-Est e al Centro. Nel frattempo su gran parte delle regioni meridionali, ancora lambite dalla propaggine più settentrionale dell’anticiclone africano, resisteranno condizioni di tempo prevalentemente soleggiato e caldo anomalo con punte massime ancora oltre i 30 gradi.

Nel corso del fine settimana il tempo resterà improntato alla variabilità, soprattutto sulle regioni settentrionali che fra la fine di sabato e la giornata di domenica verranno raggiunte da un’altra perturbazione (la n.4). Questo nuovo impulso verrà accompagnato da un nucleo di aria fredda che oltre a causare precipitazioni localmente intense, sarà responsabile anche un deciso calo termico. Al Sud e in Sicilia, invece, termometri ancora su valori da piena estate con tempo più soleggiato e stabile. All’inizio della prossima settimana probabile rinforzo dell’alta pressione sul mediterraneo centrale e sull’Italia.

Le previsioni meteo per venerdì 17 settembre

Giornata a tratti nuvolosa, ma con ampie aperture al Nord-Ovest e all’estremo Sud. Piogge, rovesci e qualche temporale su Liguria di Levante, Nord-Est, regioni centrali specie sul versante tirrenico, Marche e Campania. Nella seconda parte della giornata qualche isolato rovescio anche sull’arco alpino centro-occidentale; parziale miglioramento, invece, su Liguria e alto Adriatico.

Temperature ancora elevate, con clima decisamente estivo al Sud e sulle Isole; valori più vicini alla norma al Centro-Nord. Venti fino a moderati da sud o sud-ovest sui mari di ponente e nello Ionio con i rispettivi mari generalmente mossi.

Le previsioni meteo per sabato 18 settembre

Nubi più o meno compatte, alternate a schiarite anche ampie soprattutto sulle regioni meridionali e lungo le coste del Centro. Nel corso della giornata possibili piogge e qualche temporale soprattutto al Nord-Ovest, in Trentino, Veneto occidentale, Emilia e Toscana; fenomeni più sporadici non esclusi nelle zone interne del Centro, della Sardegna e sulla Puglia settentrionale. Alla sera tendenza a un peggioramento verso le coste dell’alto Adriatico.

Temperature stazionarie o in leggero calo; massime vicine alla norma al Centro-Nord, ancora elevate sulle regioni meridionali con picchi intorno ai 35 gradi in Sicilia. Venti in prevalenza deboli. Moto ondoso in attenuazione nei mari di ponente e nello Ionio.