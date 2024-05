Meteo, venerdì 17 migliora al Nord. Sole e caldo anomalo insistono al Sud

Si allontana l’intensa perturbazione (n.5 di maggio) che ha colpito il Nord Italia portando forti e abbondanti piogge e causando diverse situazioni di criticità. Da venerdì 17 l’ondata di maltempo al Nord tenderà quindi ad attenuarsi, seppur con la persistenza di un’atmosfera localmente ancora instabile. In tal modo, anche le temperature potranno risalire verso valori nella norma mentre sulle regioni meridionali i flussi di aria calda continueranno a mantenere un clima pressoché estivo.

Lo scenario più probabile per il fine settimana e per l’inizio della prossima vede ancora l’assenza di un’area di alta pressione in grado di stabilizzare l’atmosfera su tempo più asciutto e soleggiato. Di conseguenza nuove perturbazioni sono attese sul nostro Paese. In particolare un impulso instabile nord-africano (perturbazione n. 6) raggiungerà sabato 18 il Sud e la Sicilia mentre un fronte atlantico (la n.7 di maggio), sempre sabato, lambirà il Nord portando un tempo instabile sulle regioni nord-occidentali. Poi domenica 19 probabile l’arrivo della perturbazione n. 8 che attraverserà principalmente il Centro-Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 17

Tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Sud, a parte un po’ di nuvolosità sparsa sulla Toscana centro-settentrionale. Ampie schiarite anche sull’Emilia Romagna centro-orientale, coste e settore meridionale del Veneto. Nuvolosità sparsa nel resto del Nord, con ancora la possibilità di isolate piogge e brevi temporali lungo le Alpi, sul Piemonte occidentale e sul Friuli Venezia Giulia.

Temperature massime in aumento al Nord, in lieve calo al Centro, ancora elevate sulle regioni meridionali e nelle due Isole maggiori con valori fino a 30 gradi. Venti generalmente deboli, salvo temporanei rinforzi nelle aree temporalesche del Nord Moto ondoso in attenuazione anche su ionio e Adriatico.

Le previsioni meteo per sabato 18

Nubi sparse al Nord-Ovest con tempo instabile da metà giornata quando si formeranno alcuni rovesci o temporali non solo sui settori montuosi alpini ma localmente anche sulle pianure tra il Piemonte e la Lombardia occidentale. Nubi anche al Sud e in Sicilia con un po’ di piogge sparse e intermittenti. In gran parte soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature senza grandi variazioni, in generale oltre la norma. Venti deboli, salvo locali rinforzi da sud sui mari del centro-Sud. Mari generalmente poco mossi.