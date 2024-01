Meteo: venerdì 12 qualche pioggia. Nel weekend aria artica e clima freddo! La tendenza

Venerdì 12 gennaio l’area depressionaria associata alla perturbazione n.3 del mese si muoverà verso sud-est in direzione del Mar Libico. Locali precipitazioni saranno ancora possibili sulla Calabria meridionale, sulla Sicilia e, nelle prime ore della giornata, anche sulla Sardegna.

Nel resto del Sud e sul medio Adriatico rimarrà solo qualche annuvolamento alternato a schiarite anche ampie. Il tempo sarà ben soleggiato nel resto del Centro-Nord, ma con il rischio di qualche nebbia al mattino sulla valle padana centro-occidentale.

Nel weekend possibile una situazione meteo prevalentemente asciutta e stabile ma con temperature decisamente fredde, soprattutto nelle regioni orientali e al Sud: la tendenza

L’evoluzione per il fine settimana resta ancora incerta. Sull’Italia dovrebbe instaurarsi un flusso settentrionale in prevalenza asciutto e non perturbato, mentre l’alta pressione tenterà da ovest una parziale rimonta. Sabato 13 dovrebbe prevalere un cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento e un rinforzo del vento di Tramontana al Sud, lambito da un nucleo di aria fredda di origine artica che nel frattempo si muoverà verso l’Europa sud-orientale. Al Nord rischio nebbie al mattino sulla valle padana. Domenica 14, invece, tempo complessivamente meno soleggiato, con un aumento delle nubi basse su val padana, Liguria, alto Adriatico, regioni tirreniche e Sardegna occidentale. Altrove cielo velato da nubi alte e sottili.

Dal punto di vista termico il nostro Paese verrà a trovarsi nella fascia di transizione tra le masse d’aria più tiepide presenti nel sudovest dell’Europa e quelle gelide del settore orientale che sfioreranno le regioni orientali e il Meridione nella giornata di sabato, con temperature in calo, sotto la norma e prettamente invernali. Domenica, al contrario, è atteso un rialzo verso valori nella norma o anche al di sopra nelle regioni occidentali. Di notte e al mattino saranno tuttavia possibili alcune gelate in pianura al Centro-Nord.