Meteo, venerdì 12 novembre instabile al Centro-sud

Il vortice di bassa pressione da giorni posizionato sul Mediterraneo occidentale, tra Baleari e Sardegna determinerà una giornata di venerdì all’insegna dell’instabilità con rischio di locali piogge o temporali in molte regioni del Centro-Sud; migliora però in Sicilia dopo le forti piogge delle ultime ore. Dopo molte giornate ventose, si attenua finalmente la ventilazione sui mari di ponente e sullo Ionio dove anche il moto ondoso tenderà a diminuire; con l’attenuazione dei venti di Scirocco, nei prossimi giorni è atteso al Centro-Sud un graduale calo delle temperature che torneranno su valori più normali per il periodo. Nel fine settimana l’ingresso di aria più fredda sul Mediterraneo occidentale darà luogo alla formazione ad ovest della Liguria di un nuova circolazione di bassa pressione (perturbazione n. 5 di novembre) che tra sabato e domenica sarà responsabile di peggioramento sul Nord Italia; nuove piogge potrebbero coinvolgere anche la Sardegna e le regioni del medio Tirreno.

Previsioni meteo per venerdì 12 novembre

Venerdì alternanza tra sole e nuvole al Nord, con tempo più soleggiato a nord del Po; al mattino rischio nebbia in Val Padana. Migliora in Sicilia con ampie schiarite. Molte nuvole nel resto del Centro-Sud con piogge sparse intermittenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sardegna. Temperature massime in leggero calo al Sud; valori in generale superiori alle medie con punte fino a 21-22 °C su Lazio, Campania e regioni meridionali. Venti in attenuazione su mari di ponente e Ionio dove anche il moto ondoso è previsto in graduale diminuzione; da segnalare moderati rinforzi di Scirocco nel Mar Ligure e sul basso Ionio.

Previsioni meteo per sabato 13 novembre

Sabato tempo abbastanza soleggiato su Sicilia e Sardegna. Nel resto d’Italia prevarranno le nuvole, più compatte e diffuse al Nord dove tra pomeriggio e sera è atteso un graduale peggioramento con l’arrivo di un po’ di piogge tra Nord-Ovest e Triveneto. Sul Centro-Sud peninsulare atmosfera instabile, con lo sviluppo di alcuni brevi rovesci o isolati temporali. Temperature in calo al Nord, senza grandi variazioni al Centro-Sud e Isole. Venti deboli, salvo moderati rinforzi da sud tra basso Adriatico e Ionio. Mari: mossi il Mare e Canale di Sardegna, il Canale di Sicilia e il basso Ionio; poco mossi i restanti bacini.